林子閎（左起）、邱凱偉、庹宗華、陳璽安、邱勝翊為戲宣傳。（粘耿豪攝）

賴雅妍飾演過氣女星。（粘耿豪攝）

孫可芳、簡嫚書、賴雅妍、林子閎、庹宗華、邱凱偉等人今（31）日出席時創影業「W劇場」《沒有你依然燦爛》首映會，賴雅妍被導演許富翔看中喜劇天賦出演過氣女星孫敏敏，但對於角色設定她爆氣喊話：「導演來通知我要飾演『過氣女星』時心裡超級有疙瘩！」她和庹宗華在上一部電影演父女，這次卻要演情侶，庹宗華還要搞笑追求女方，一開始他一度以為導演搞錯角色，「我有點錯亂，但跟雅研認識很久了，我第一次演喜劇，她給我很多協助，就連我們笑場都很自然。」

簡嫚書劇中喪夫，婚禮變喪禮。（粘耿豪攝）

簡嫚書首次和林子閎搭檔尬戲職場共患難，問及劇中聽林子閎講笑話橋段有沒有笑場，簡嫚書大笑調侃：「子閎講笑話真的不好笑，完全不擔心會笑場的問題。」她也坦言兩人除了工作以外的時間其實很少說話，「不知道他是沈默寡言的人，還是基於禮貌不想打擾，總之我們在休息室都很安靜。」連搭林子閎便車，車程1個半小時2人都沉默以對。反倒林子閎開心笑說：「我不太會跟人交談，但在這我跟她說的話是多的，算是有話聊吧！」簡嫚書聽了則瞪大眼睛。

孫可芳在劇中境遇悲慘，失去孩子還被老公背叛。（粘耿豪攝）

孫可芳近期傳喜訊甜嫁成為人妻，劇中卻超悲慘不但面臨女兒離世，還有婚姻危機，讓她經常淚灑片場哭腫雙眼，她表示：「在片場自然而然會感受到那種苦痛，相信摯愛的生離死別是很多人不需要揣摩就會深有感觸的。」邱凱偉飾演孫可芳的老公邱世健，日前媒體茶敘被貼上「渣夫」標籤，邱凱偉替角色平反回答：「世建在說出刺耳不堪的話其實並不是針對金若希，而是對自己的疏忽導致女兒離去感到相當自責。」他也希望觀眾看過劇後，「可以思考自己在每一段關係中的狀態，每件事情都有許多面向，或許看到最後，世健也沒有想樣中的那麼『渣』。」

紀培慧在劇中飾演寶麗集團副總楊宥欣，職場上充滿拚勁的女強人，被問自己現實生活中是否也如此，紀培慧笑言：「我平常是溫馴小綿羊，但一齣戲演下來，自己似乎也被宥欣鍛鍊成長了。以前講一兩句就哭，但現在千萬不能找我吵架，我很有可能會吵贏。」陳璽安飾演集團執行長盧慕雲，上面有老爸庹宗華給的壓力，加上老婆鍾瑶跟愛將紀培慧左右施壓，甚至疑似被老婆戴綠帽，他說：「導演時常會神來一筆的加戲，對手演員突然講出跟劇本完全無關的對白，要我直接回應，結果是導演要看我真實反應，因為他說那樣很盧慕雲。」

Ｗ劇場二部曲《沒有你依然燦爛》9月3日起每週日晚間8點東森戲劇台40頻道首播、晚間10點TVBS歡樂台42頻道一次連播2集，晚間12點在LINE TV一次上架2集，接著9月8日起每週五晚間12點在中華電信MOD、Hami Video影劇館＋正式上線播出。