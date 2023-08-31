就讀國立台灣大學4年級的宜蘭囝仔李昆昌，獲得「112年全國孝行獎–善用資源組」，從小父母離異由阿嬤一手拉拔長大，現在又在外地念書無法就近照顧阿嬤，遂運用遠端視訊設備照護她，隨時可以掌握阿嬤的健康及照護狀況；李昆昌說，阿嬤快快樂樂、平平安安，就是他感到最幸福的事。

112年全國孝行獎表揚典禮日前在金門縣金湖大飯店舉行，選拔分為長期陪護組、善用資源組、扶助實現組、同心協力組、顯親傳孝組5組，今年共30人獲獎，年紀分布自16歲到79歲；而李昆昌獲得善用資源組的獎項，運用遠端設備即時掌握阿嬤的健康，讓愛零距離。

從小父母離異，爸爸又忙於工作的李昆昌，由逾80歲的阿嬤一手拉拔長大，沒有因為單親家庭而影響他樂觀開朗的個性；爸爸在羅東鎮民生市場擔任清潔工，媽媽為越南新住民。因現在在外地念書，無法就近照顧阿嬤，時時擔心阿嬤會不會出什麼狀況，且她不識字，又不會用手機。

李昆昌有天突然腦中靈光一現，科技這麼進步，不如運用遠端視訊系統照護阿嬤的健康，於是透過社團法人宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會的協助，獲得3C廠商捐贈的視訊系統，若阿嬤在家發生意外，可以透過手機第一時間知道，就近聯絡村長或親友過去幫忙，而且平時也會用鏡頭、麥克風跟阿嬤聊聊天，互動一下。

他想對阿嬤說，「阿嬤你從小養大我，真的辛苦！現在換我孝順你，希望你快快樂樂、平平安安，這樣就是當孫子的我感到最幸福的事情」；阿嬤得知獲獎，笑的合不攏嘴。李昆昌也感謝宜萱的幫忙，從各個社福團體得到許多資源，加上政府大力推動長照，申請長照2.0的喘息服務，在阿嬤有需要的時候可以幫助她。