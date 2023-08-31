藍新金流目前主要業務為代收代付產業，現已與國內數十萬家網路和實體商店合作，無論是網路購物、課程購買、上健身房、搭計程車、逛夜市、路邊停車及各種繳費，都有合作夥伴。

該公司表示，身為生活應用服務與消費者之間的金流橋梁，藍新科技肩負企業社會責任，持續投入龐大資源，審核商家收款資格、確認收款方的營業事實，並導入國際金融機構等級的「偽冒交易偵測系統」等技術，透過多層次交易監控措施，並與警檢、法院、數發部等國家單位協同作業，落實165反詐騙平台、聯防通報等政府機制。

通過「第三方支付機構能量登錄」之後，將導入數發部相關資訊工具，針對洗錢與詐騙防制能更精確識別。

另外，藍新金流已成功部屬國際級資安防護機制，藉由分散式內容交付網路（CDN），避免跨區域網路延遲問題，有效優化主機負載量能，確保金流服務穩定運行，提升電商消費者的線上購物體驗。未來，藍新將進一步規劃導入「零信任框架」，期許成為金流產業資訊安全的標竿。

藍新科技預計與中信金控旗下中信資融合作，第四季提供金融分期付款服務「Fula付啦」，此為「先買後付」的服務，不僅可降低消費者的支出壓力，也讓商家能一次性收取完整訂單款項。屆時，所有藍新旗下商店，均可於線上申請，審核通過後，無需串接即可快速啟用。