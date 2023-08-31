櫃買中心表示，該指數係由日本交易所集團的JPX Market Innovation & Research公司所編製，選取「東証股價指數（TOPIX）」中產業分類「批發業」之所有個股為成分股。
中信投信「TOPIX-17商社及批發」通過上櫃ETF標的指數資格認可
櫃買中心31日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審議通過中國信託證券投資信託股份有限公司申請之「TOPIX-17商社及批發」指數為發行ETF之指數資格認可一案。
櫃買中心31日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審議通過中國信託證券投資信託股份有限公司申請之「TOPIX-17商社及批發」指數為發行ETF之指數資格認可一案。
櫃買中心表示，該指數係由日本交易所集團的JPX Market Innovation & Research公司所編製，選取「東証股價指數（TOPIX）」中產業分類「批發業」之所有個股為成分股。
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