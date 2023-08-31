櫃買中心表示，該指數係由日本交易所集團的JPX Market Innovation & Research公司所編製，選取「東証股價指數（TOPIX）」中產業分類「批發業」之所有個股為成分股。

資本額50萬1人公司獲進口蛋補貼 專家：週轉金起碼7千萬太不尋常
小資價15元公司債ETF搶市 聚焦債市投資兩大關鍵
1人公司進口蛋超過8800萬顆 遠超其他貿易商總和
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