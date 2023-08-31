永豐金證券的豐存股定期檢視並審核投資標的，讓投資人存的安心，存的放心。

2023年7月全新上架台美股共計11檔標的：東元（1504）、國泰20年美債（00687B）、國泰投資級公司債（00725B）、國泰A級公司債（00761B）、富邦日本（00645)、中信上櫃ESG30（00928）、群益台灣ESG低碳（00923)、永豐ESG低碳高息（00930）、凱基ESG BBB債15+（00890B）、好好存|2023秋季號（T1E）、iShares MSCI Japan ETF（EWJ）。截至2023年8月豐存股涵蓋台股182檔標的、美股143檔標的，共計325檔標的。

永豐金證券表示，豐存股以靈活、彈性的操作而擁有眾多投資人的支持，在原有的基礎上，包含「台美」雙市場、「定額定股」雙模式、「100元」就能存、「單筆」再加碼，更新增的兩項特色，台美股資產配置，讓投資人一眼了解台美股資產配置；歷年現金股利，讓投資人一鍵可查歷年現金股利，6大好存特色，在既有的便利基礎上，再次進化，延伸到資產配置及累積成果的可視化，幫助投資人輕鬆存股。