兩岸關係緊張，連ECFA的存續都岌岌可危。台北市長蔣萬安正率團在上海參加雙城論壇，是當前兩岸唯一官方溝通管道，被視為消弭對立契機。精神科醫師沈政男直言，蔣萬安是國民黨值得期待的未來領導人物，若說他八、九年後會以中華民國總統身分回到上海，看來也不是一場夢。

自去年美國眾議院前議長裴洛西訪台以來，兩岸關係急遽惡化，蔡政府的備戰止戰論更掀起兵凶戰危憂慮，大陸方面祭出2509項商品貿易壁壘調查，連ECFA的存續都岌岌可危。國民黨籍台北市長蔣萬安29日率團抵達上海，並將於30日參與雙城論壇。藍營立委賴士葆強調，雙城論壇是兩岸唯一官方溝通管道，彌足珍貴，唯有透過對話與交流才能驅除彼此的對立和敵意，蔣此行是在黑暗渾沌的氛圍中點亮一盞燈，在逆風中前進更顯得意義非凡。

「1927年上海清黨決定了國民黨在大陸的失敗。國民黨再次面臨重大路線選擇問題。」沈政男今(31日)發文提到，國民黨容共是孫中山的決定，如果蔣介石早一點得勢，一開始就不要容共，或許後來也不必清黨。但既然已經讓共產黨在黨內發展了幾年，也取得國民黨左派的同情，這時就應該謹慎與彈性處理共產黨的去留。

沈政男強調，歷史的進程，再度來到了國民黨必須選擇黨的發展路線的關鍵時刻了，2024總統大選，國民黨到底要不要跟民眾黨統合？以及怎麼處理郭台銘獨立參選的問題，考驗國民黨領導階層的智慧。

沈政男表示，如果國民黨輸掉了2024總統大選，那麼只能等到八年後的蔣萬安了。蔣萬安做立委、做台北市長，到目前看起來沒有太大問題，應該是國民黨值得期待的未來領導人物。「八、九年後，如果說蔣萬安會以中華民國總統身分回到上海，現在看起來也不是一場夢吧！」