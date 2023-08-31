普姆帕特伊安查芒一度被鬼拖入水中。（華映提供）

泰國恐怖電影《鬼偶》由《淒利人僧》系列導演彭塔里斯喬凱撒達杜彭執導，集合泰國當紅青春偶像普明丹薩優、普姆帕特伊安查芒、坤纳提帕平帕拉達布等人共同演出。人氣偶像普姆帕特伊安查芒在電影中挑戰高難度角色，演出心智發展遲緩的少年，但也是全片的關鍵角色，普姆帕特說：「在鬼片中要詮飾出一種超越正常人的感受，真的是一大挑戰。」

普姆帕特被粉絲暱稱為UP，和許多泰國偶像一樣，都是以受歡迎的BL偶像劇成名，他以作品《數到十就親親你》打開知名度，獨特的小萌寵形象讓他人氣爆衝，不但演戲也發唱片，進行全方位發展。他的新作《鬼偶》故事聚焦在古老的護身符人偶帶來好運及惡運，片中的他最擅長以泥巴雕塑出護身符娃娃，讓他的角色成為電影中的關鍵人物之一。

片中UP不時被村莊中的村民及小和尚們嘲笑欺負，遭到歧視和霸凌，但他仍是跟著男主角普明丹薩優開心的跑來跑去，但很容易受到驚嚇，不時會大喊大叫，從預告中可以見到他竟被鬼拖進水中，又不能如正常少年般奮力還擊，演出非常辛苦。

為了挑戰這從來沒有演過的角色，UP在導演安排下，特別到相關的基金會進行觀察和學習，他說：「我必需要勇於改變過往的表演方式，才能完全接受這個全新角色，我在基金會中慢慢了解這些孩子們的生活和行為模式，也慢慢融入我的演出中，在基金會的學習對我的演出幫助很大。」

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