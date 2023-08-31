全球《白疤顏色再生術》創始人，國內整型權威曹賜斌，8月24至26日帶領團隊一行，隨台灣美容外科醫學會參加由外貿協會主辦的馬來西亞吉隆坡「TAIWAN EXPO 2023」活動，參展期間獲得許多國外人士高度詢問，甚至有人首次聽聞白疤手術，表達高度興趣要深入了解，也為台灣先進醫療手術做了最好的國民外交。

外貿協會指出，這次參展中的「健康產業館」，結合「醫療」與「醫美」雙主軸，集結曹賜斌整形外科診所等共22家台灣代表性的醫美、醫療業者，成功踏出學會的國際外拓第一步，展現出台灣美容整形國際軟實力，亦為學會會員權益及東南亞國家人民獲得高品質美容整形的機會，提供雙向互惠的平台，後續商機可期。

這次是台灣美容外科醫學會成立28年來，首次以組團方式由學會領導，包括理事長張松源及顧問曹賜斌等兩人，率團出席推動國家南向政策之TAIWAN EXPO 活動，其中曹賜斌整形外科團隊打了成功的一仗，不少國外人士及廠商代表對白疤手術表達高度興趣，診所人員對手術過程及細節也細心回覆，雙方返國後仍保持密切連絡，讓此次開拓海外市場收穫滿滿。

參展期間有來自駐馬來西亞台北經濟文化辦事處、馬來西亞台灣商會聯合總會、世界華人工商婦女企管協會、馬來西亞留台校友會聯合總會等單位，皆前來學會展示攤位處拜會互動，以及參加學會主辦的晚宴交流聯誼，成功建立人脈網絡，與樹立學會國際化拓展在馬來西亞的灘頭堡。

馬來西亞整形外科醫學會代表與馬來西亞當地整形外科醫師群，亦以餐會方式歡迎與接待學會代表，會中除深化彼此醫療合作關係外，也成功邀請前來出席於今年9月學會在高雄舉辦的國際學術年會。

而曹賜斌近兩年協助國立中山大學申辦創設「學士後醫學系」，今年8月再接獲中山大學EMBA來函，再次邀請他擔任兩年任期的「校務發展推動委員」。他表示以終身醫師為己任，雖已過從心所欲之年，所幸仍喜在醫療火線上全力打拚，擁有被利用價值且推行社會企業，有資源可尋機回饋母校，也是甜蜜的負擔。