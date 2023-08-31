高雄市政府耗資上億元整修，號稱是「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，去年10月風光開幕，營運不到1年，將從9月4日起暫停營業。立委王鴻薇表示，沒想到直接就關門，果然又是一次花了大筆中央預算，最後卻成為選舉好大喜功的前瞻廢墟。

王鴻薇今(31日)在臉書粉專貼文表示，2021年底，高雄市哈瑪星社區的鼓山魚市場，當初預估花費1.4億元，中央補助8360萬元、市府負擔5640萬元。其中包含有交通部觀光局觀光前瞻建設計畫補助，在2022年10月開幕，當時也成為高雄市長選舉的政績宣傳。但是僅僅過幾個月，「人走茶涼」不用選舉了，行銷也沒了，平日遊客冷冷清清，只剩6櫃位經營，竟又是一個前瞻蚊子館。

王鴻薇接著指出，日前高雄市議員白喬茵也跟助理前往現場，揭露了事實，也舉出數字，剛開幕每月維持在30萬至50萬人次參觀，結果今年5至7月連10萬人都不到。也有當地民眾說，這裡平日幾乎沒人會去逛，假日人潮也不多。

王鴻薇指出，白喬茵質疑蚊子館後，下場跟她差不多。受到民進黨政治人物撲天蓋地的抨擊，還揚言要「抵制」。在民進黨執政下，膽敢監督說真話，就是一場亂棒。

王鴻薇接著指出，沒想到負責營運的南仁湖育樂公司傳出將於9月4日起暫停營業整修，未來也不知道何時會重新開放，幾個月前高雄市府自己都要求承攬廠盡速改善鼓山魚市場的營運狀況。沒想到直接就關門，大家也不用再去計算人潮和櫃位數目了，果然又是一次花了大筆中央預算，最後卻成為選舉好大喜功的前瞻廢墟。

網友回應表示，「高雄人為什麼不生氣？」、「說好的豐州市場呢？」、「趙天麟出來打球啊，還是你要負責營運」。

高市海洋局指出，近期因原進駐廠商租約陸續到期，願意配合調整的櫃位商家也已預先獲得告知，南仁湖公司為求能早日將合適的產品定位以及營運方針調整完畢，故先行在臉書發布公告，海洋局獲報也同意其進行改裝調整，同時持續關注配合大型特色水產餐飲品牌的洽談簽約進度，未來將進一步提供新鮮水產購買、美味海鮮料理等服務，以符合民眾對於鼓山魚市場的期待。海洋局並強調，感謝各界的關心與督促，也積極與營運單位溝通，並無外界質疑沒有掌握經營狀況的情形。