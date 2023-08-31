新北市交通局於土城區安和國小、淡水區坪頂國小和板橋區海山國小等3處校園周邊道路新增科技執法，並於明天9月1日起啟動，全面守護學童及行人安全，執法項目包含不停讓行人、禁行大貨車路段取締等。

交通局交通安全科科長林碧芬表示，新北市通學巷科技管理計畫自2019年至今累計已於8所學校周邊設置科技管理設備，保障學童通學安全；去年於汐止、新店的汐止國小及大豐國小周邊路口增設「車不讓人」科技執法設備，違規車輛減少45％。

因此，今年交通局在選定土城安和國小周邊通學路徑，於立德路與延和路口增設「車不讓人」科技執法，並設置CMS及警告牌面提醒駕駛人行經路口減速慢行、停讓行人先行；此外，也在淡水國小、板橋海山國小周邊的坪頂路及漢生東路等行15噸以上大貨車路段增設科技執法設備，偵測取締違規的大貨車。

林碧芬指出，上述3處科技執法將自9月1日起正式上路，當系統偵測到違規車輛，即會擷取違規照片及影片，提報警察局再次審核及舉發開罰。依據新修訂的道路交通管理處罰條例，駕駛人行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200到6000元罰鍰。

交通局再次呼籲汽機車行經路口時，務必「慢、看、停」，減速慢行、停讓行人，維護行人通行安全。