日本首相岸田文雄今天宣示，將以2030年代中期前達成全國平均時薪（最低薪資）1500日圓（約新台幣326元）作為目標。

日本業界給付勞工最低薪資的標準，是以日本政府厚生勞動省每年舉行的審議會作為基礎，然後由各地方的勞資雙方進行協議決定，但這樣的情況就造成各地方最低薪資有高有低。日本從2002年度開始用時薪來表示最低薪資。

日本經濟新聞報導，日本雖然將從今年10月起上調平均時薪到1004日圓，但相比主要國家仍屬低水準。

岸田今天是在日本政府「新資本主義實現會議」上做出宣示，希望透過提升最低薪資實現不亞於物價上漲的持續薪資增長，達成即使面對通膨也不影響消費的穩定成長目標。

日本2023年度最低薪資為全國平均時薪1004日圓，較2022年度成長43日圓，漲幅創歷史新高，將從今年10月上路。

如果每年都能以43日圓的水準提高最低薪資的話，預計到2030年代中期時，最低薪資將來到時薪1500日圓水準。