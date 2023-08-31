DEVCORE（戴夫寇爾）30日舉辦輔仁大學「戴夫寇爾資訊安全獎學金計畫」2023 年度頒獎典禮，共有3位輔仁大學資工系同學獲獎。
此計畫開辦三年以來，累計發出破百萬元獎學金，助逾30位學子在資安研究道路上向前邁進，號召更多有志之士投入資安學習，擴大台灣資安人才庫。
2023年度獲獎學生為輔大資工系杜宗儫、劉冠承、李宇涵等三位同學。
DEVCORE（戴夫寇爾）30日表示，為鼓勵資安人才，近三年來共發出百萬獎學金，協助逾30名學子投入資安相關研究。
DEVCORE（戴夫寇爾）30日舉辦輔仁大學「戴夫寇爾資訊安全獎學金計畫」2023 年度頒獎典禮，共有3位輔仁大學資工系同學獲獎。
此計畫開辦三年以來，累計發出破百萬元獎學金，助逾30位學子在資安研究道路上向前邁進，號召更多有志之士投入資安學習，擴大台灣資安人才庫。
2023年度獲獎學生為輔大資工系杜宗儫、劉冠承、李宇涵等三位同學。
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