DEVCORE（戴夫寇爾）30日舉辦輔仁大學「戴夫寇爾資訊安全獎學金計畫」2023 年度頒獎典禮，共有3位輔仁大學資工系同學獲獎。

此計畫開辦三年以來，累計發出破百萬元獎學金，助逾30位學子在資安研究道路上向前邁進，號召更多有志之士投入資安學習，擴大台灣資安人才庫。

2023年度獲獎學生為輔大資工系杜宗儫、劉冠承、李宇涵等三位同學。