新北市政府文化局展開「Project365計畫」，期望以「人」為本為的大型展會能為城市留下什麼，是台灣設計展首度開跑在策展規畫前的先鋒，針對新北市的各項議題進行挖掘與梳理，邀集跨局處市府機關、地方單位與設計師的三方參與，創造城市居民共感，成為政策擬定與執行上的建議及參考。

「Project365計畫」透過地方踏查、議題式工作坊、實驗性方案的落定，導入社會設計概念進行城市政策實驗，期待從過程中刺激出可以被延續的方案雛形。計畫以「政策實驗室」及「文化實驗室」雙向了解城市治理，「政策實驗室」進行跨局處的溝通整合，提供城市治理的理解及政策執行的討論；「文化實驗室」則由下而上搜集公民回饋，帶入文化及地域特性，媒合對應的設計團隊及民間單位，蒐集地方公眾想法與建議。

文化局表示，Project365的「365」就是「365天」的意思，代表此計畫的時間軸不再被侷限於設計展期間，而是能在展覽的前後持續擾動地方，讓問題能透過設計被理解與解決，進而融合地域的特性擴大影響力，也期待透過設計的整理，讓更多人認識所居地的城市議題，產生共識、展開行動。

「Project365計畫」執行團隊小島裡文化提出「SOUND EXPRESS 發聲宅急便」概念，將文化實驗室以「人」與「地方」出發的精神，比擬為「聲音宅急便員」，透過「聲音」的收送、整理與傳遞，回應新北市跨越城鄉的城市議題面向。

團隊更安排「聲音採集專車」在前期探查、議題式工作坊與執行落地方案過程中，蒐集公眾回饋、採集人物訪談等內容，以活潑親切的方式與地方產生連結。前期經過不斷與對應局處及相關議題關係單位的會議討論、現地訪視、整合與收斂，以「未來社區再想像」及「未來校園再想像」，落定在「高齡友善」及「老幼共融」兩大議題。

團隊則把示範地區選在板橋、新莊及三峽，與衛生局及教育局合作，透過多場議題式工作坊，邀請對應局處、議題關係人、使用者、設計團隊共同討論問題、找出方法、設定方案，讓設計真正回歸到使用者需求本身。

計畫的多數行動從「人本」出發，人與人對話溝通產生聲音，聲音記錄了這些過程，而「過程」則是最核心的段落，梳理形成共通性，就能發揮影響力，讓大眾更認識新北市。設計不單只有在美學空間的呈現，更作為開端使人產生共感與同理進而反饋，有機的循環更有效於城市運作，希望被刺激出來的討論，能繼續延續下去。