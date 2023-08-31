國民黨立委王鴻薇29日踢爆新竹小英之友會副秘書長古盛煇以及綠營鄭永金家族炒作綠電，媒體人黃揚明今再揭露，曾任前新竹市長林智堅助理的新竹市議員楊玲宜，2021年曾到力暘能源擔任董事長特助。對此，楊玲宜表示，她到私人企業工作是個人生涯規劃，強調自己並無涉入力暘能源的決策及運營。

楊玲宜指出，於私人企業任職一事，是個人生涯期間的規劃與決定，從2014年開始直至2020年，在市府服務的她，因工作繁忙始終求子未果，與先生討論後，決定離開熱愛且投入近10年的政治工作，展開備孕以及多次試管治療。

楊玲宜說，儘管未能如願，在她人生低潮時，正好受到企業延攬，進而轉至民間企業力暘能源服務，協助企業進行公益事務。她在力暘能源服務時間為9個月，負責籌劃能源教育繪本、企劃能源論壇等工作，工作內容涵蓋企業社會責任與公益等性質，皆有相關資料佐證，也澄清她並無涉入力暘能源的決策及運營。

楊玲宜也說，這段期間，對於新竹市府的監督及高虹安的評論引起相當大的討論，不過部分流言已經涉入政黨之間的惡意抹黑，相關看圖說故事的行為，只是徒增社會成本，也希望有心人士就此打住，讓新竹市政可以恢復正常討論。