吳奕蓉（右）、陳少卉出席試膽場映後座談。（華影提供）

現正熱映的台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪3：鬼門開》，25日上映至今已累績近4000萬的票房佳績，票房成長速度更是打破過去兩集，即將問鼎2023年恐怖片票房冠軍的寶座。昨晚舉辦試膽場，邀請到片中走火入魔的旅社老闆娘吳奕蓉和愛子陳少卉，地表最恐怖母子檔一同出席映後座談，陳少卉不僅帶片中使用的小皮球出場，更以片中台詞開場「阿姨，可以幫我撿球嗎？」還原劇情。

片商還特別在影廳內陳設片中的古曼童道具，更有觀眾帶來自己的古曼童和古曼麗娃娃一同觀影，讓試膽場的觀眾感受背脊發涼的滿滿氛圍。而《粽邪3》的泰國宗教顧問蔡宏澤，也帶來泰國神明澤度金天神和魯士祖師爺到場坐鎮，並現場發送九尾壁虎符貼，安撫看完電影被嚇得驚魂未定的觀眾。

融合台灣民俗信仰和傳統文化的《粽邪3》，上映後不僅在年輕族群之間蔚為風潮，流行揪團挑戰看午夜場，許多久未進戲院看國片的地方爸爸媽媽，也成群結伴約去看，受到全台觀眾的熱烈支持。有觀眾感動表示，《粽邪3》雖是恐怖片，片中對於傳統文化和親子情深的刻畫卻獲得廣大迴響，讓他父母主動要求和兒女一起進戲院，成了親子之間近期最熱門的討論話題。