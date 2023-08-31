民進黨總統參選人賴清德今午赴新北市中和碧河宮參香，除祈求台灣風調雨順、國泰民安，並推崇碧河宮與廟方志工致力公益。（高鈞麟攝）

賴清德今天傍晚在立委江永昌、立委參選人吳崢、新北市議員張嘉玲、張維倩陪同下，前來中和碧河宮參香，大批支持者夾道歡迎賴清德。（高鈞麟攝）

民進黨總統參選人賴清德今（31）日赴新北市中和碧河宮參香，除祈求台灣風調雨順、國泰民安，更向在地鄉親推薦立委參選人吳崢。賴回憶，27年前為了守護台灣，棄醫從政，而今日吳崢同樣為守護台灣，放棄美國國籍，他是1位充滿理想抱負的年輕人，「要讓他走進立法院，完成年輕人的理想和抱負。」

賴清德今天傍晚在立委江永昌、立委參選人吳崢、新北市議員張嘉玲、張維倩陪同下，前來中和碧河宮參香，大批支持者夾道歡迎賴清德，「凍蒜」聲不絕於耳，場面熱絡。賴向福德正神祈求國泰民安，並推崇碧河宮與廟方志工致力公益，獲得新北市府評選為優良宗教團體

賴清德致詞時表示，政治有如宗教一般，為人民造福，俗語說「萬事需要神來保佑，也需要人來作為」，其實有理想、有抱負的政治人物亦然，更不吝讚賞吳崢。

賴回憶，27年前當上主治醫生，卻發生飛彈危機，毅然決然放棄醫師一職，加入民進黨，棄醫從政；當年的賴清德就像現在的吳崢，充滿理想性，經過這麼多年，台灣在民主自由獲得相當的成績，經濟實力也在國際間扮演關鍵的角色，籲請鄉親必須支持「芋仔」吳崢進入立法院。

吳崢則說，自己的老家就在中和，爺爺、奶奶來到台灣在中和落地生根，這次有機會代表民進黨參選中和立委，為故鄉服務，並拜託懇請鄉親持。