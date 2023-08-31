警方破獲地下簽賭網站，查扣現金1086萬餘元、點鈔機、帳本、電腦主機等。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

警方破獲地下簽賭網站，圖為賭博平台畫面。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

距離總統、立委大選不到半年，為嚴防境外勢力透過各類地下簽賭平台將資金匯入台灣，進而影響選情，刑事局電偵大隊規畫專案查緝，破獲「聯新」等地下簽賭網站，逮捕勞姓嫌犯等共66人，清查簽賭金額超過新台幣202億元，全案依違反《刑法》賭博罪嫌移送各該管地檢署偵辦。

刑事局在總統大選期前加強掃蕩地下簽賭站，盼能淨化選風，防制境外資金影響選情。刑事局電信偵查大隊以六合彩系列等網路簽賭網站進行查緝，深入追查發現「聯新」等賭博網站，透過層層不同權限帳號進行管理及吸收賭客，並將網站伺服器主機架設於境外，規避警方查緝。

電信偵查大隊指出，追查出102個經營網賭的可疑地點，分布全台13個縣市，8月初時持搜索票搜索102處，動員台北市政府警察局中正一分局等共出勤超過300名警力，查獲勞姓嫌犯等66人涉嫌經營網路賭博平台。

警方表示，查扣電腦主機55台、行動電話55支、筆電7台、平板4台、投注帳單165張、帳冊15本、傳真機1台、點鈔機3台及銀行存簿等贓證物，查扣現金新台幣1086萬餘元，累計簽賭金額達新台幣202億2733萬餘元，全案依違反《刑法》賭博罪嫌移送各該管地檢署偵辦。