楊超越的虎妖造型精緻可愛。（愛奇藝國際站提供）

丁禹兮古裝扮相俊俏。（愛奇藝國際站提供）

由楊超越和丁禹兮攜手主演的甜虐輕喜劇《七時吉祥》，劇情跌宕終迎來結局。楊超越和丁禹兮在紅線糾纏的意外下，必須經歷七次情劫，化身七種不同的身份以不同的方式相愛，包含可愛的虎豬情緣、青梅竹馬的年下戀情、公主與將軍的愛情故事、貓妖王與虎妖、甚至還有男女互換身體的搞笑情節，兩人也從最初的彼此抗拒到最後不得不深陷其中。

楊超越表示：「很開心能一次體驗七種不同的角色，每個角色都很值得被演繹。」正當觀眾以為這一切只是渡劫升仙等，沒想劇情發展突變，竟是因為三百年前初空下的一個決定，讓原本浪漫虐心的輪迴苦戀愛情劇，變成燒腦推理劇。

備受觀眾矚目的貓虎妖情緣，楊超越化身小虎妖尋找貓妖初空（丁禹兮飾演），為了讓初空想起自己，各種倒貼可愛「黏踢踢」都上演，讓網友驚呼「超可愛很心動」；而初空化身貓妖更遭受下屬斷絕情愛的考驗，初空意外在與祥云獨處時喝下春藥，竟突然撲倒臉湊近祥云，心跳指數爆棚根本名場面。

第五次歷劫兩人回到三萬年前，祥云（楊超越 飾）竟成了反派魔羅女帝，而初空（丁禹兮 飾）則是麒麟族的小兒子，祥云為尋求真愛下凡人間姻緣閣求紅線，在緣分的促使下遇上初空，對其一見鐘情展開倒追攻勢，丁禹兮也分享「魔羅女帝的造型非常吸引我，也會想要變成魔羅女帝戲弄一下初空。」兩人也在社群上分享完結感受，丁禹兮感謝大家的陪伴，希望平行世界裡的多個初空都幸福快樂，楊超越也上傳了一段錄音感性告別角色。《七時吉祥》已在愛奇藝國際版全集上架。