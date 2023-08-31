擁有114萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」，日前上傳了訪問台北市立動物園的影片，並以和台北市長蔣萬安的合照做影片封面，沒想到卻被擁有18萬人追蹤的親綠醫生劉宗瑀在臉書發文公審，還遭網軍出征。台北市議員、國民黨立委參選人徐巧芯表示，網紅與政府單位合作，爭議應該是是否註明收費合作，且要關注成效，何況許伯與簡芝是熱心幫忙、沒有收費；她也大酸，資深名嘴周玉蔻收錢做政府標案，但拍的影片觀看量僅100、200次，根本沒什麼人看，這才糟糕。

徐巧芯今在政論節目《新聞大白話》表示，身為台北市議員，看到有YouTuber願意幫台北市立動物園宣傳，她感謝都來不及，甚至北市府還應該要付費，這都完全沒問題，就像蔡政府各部會、柯文哲市長任內都有行銷合作案，都有找YouTuber用付費的方式做業配推廣，差別僅在於業配影片應該要註明是「付費合作」，而不是有收錢但沒有告訴觀眾，這才是會有爭議的部分，而非YouTuber與政府部門間不能有合作。

徐巧芯也強調，如果是政府部門付費找網紅業配，有沒有成效就很重要，不能只是付錢給YouTuber就不管成效，說好一點叫行銷、難聽一點就叫綁樁；「我要講的就是周玉蔻！」徐巧芯指出，今年2月她曾踢爆，台電虧損四千億元，但還是給周玉蔻的公司50萬元的廣宣標案，但過去周玉蔻與交通部合作拍攝燈塔、漁船的宣傳影片，但實際查證觀看數只有100、200次，最多的只有約3000次，沒什麼人看，台電虧損卻還付費給這些公司做YouTube的合作行銷，這才是最糟糕的事情。

據徐巧芯今年2月5日的臉書貼文，台電以限制性招標給放言49.3萬推廣電力科普知識，但放言過去與內政部業配案成效很差，2篇臉書業配貼文僅5人、7人按讚；放言與交通部合作的「船員、遊艇、燈塔政策行銷案」，交通部給了96萬，但其中的YT影片點閱次數，截至當時最高僅634次、最低僅106次，慘不忍睹。

徐巧芯也砲轟，親綠醫生劉宗瑀憑甚麼去攻擊許伯跟簡芝，他們是無償、還幫忙做動物認養，真的很有愛心，那就算是接北市府的業配也無所謂，只要有公開說是付費合作、有宣傳效益就好，「何況他們連付費都不是，是真的熱心幫忙」。

徐巧芯痛批，這些側翼真的太誇張，看到疑似政治傾向不同的人就先攻擊、抹黑，被發現之後死不道歉，繼續醜化、羞辱，就是要讓其他的YouTuber、網紅都不敢與非民進黨的人合作，讓YouTuber害怕會因跟非綠合作被出征到哭。作為台北市議員，她對於小劉醫師以及相關出征的人，感到不齒也不屑，請不要把政治的腦袋動到台北市立動物園身上，對於真的有愛心的人，應該要給予舞台跟空間。