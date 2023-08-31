李玟（CoCo）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，立刻引起網友們的熱議，疑似節目組導演柳驪的囂張發言更是火上澆油，浙江衛視主管機關浙江廣電集團發聲宣布要調查；爭議持續延燒，節目也因此停播，有網友爆料女兒曾參加《中國好聲音》選秀，卻被評審邀請到酒店房間單獨指導，疑似潛規則的黑幕讓外界感到錯愕。

一名網友透露女兒曾參加《中國好聲音》海選，曾遭遇黑幕、潛規則、舞弊、花錢買投票數，提到每個省只有5個名額可以去到電視台錄製，當時女兒在十進五環節時，有一位評委給她發訊息，讓她晚上去酒店「單獨輔導一下」，保證能讓她進前五名，疑似表明用身體就能換機會，但女兒沒有答應去，所以最後只獲得了南京賽區的前四名和江蘇賽區的第八名，他指出「那些最終能去浙江衛視進入導師轉身環節的歌手，無一不是花了高額的贊助費或者借助大家都心知肚明的方式拿到了晉級通行證，中國好聲音就是藉助這些懷揣音樂夢想的年輕人瘋狂斂財的一個平台」。

有網友爆料女兒參加《中國好聲音》選秀時遇黑幕。（圖／微博）

該網友表示那次經歷後，女兒就徹底放棄了音樂夢想，惋惜現在的環境不可能讓普通人實現音樂夢想。言論曝光後，網友們發表看法：「壞聲音永久停播吧」、「他們確實過分」、「反正我不看了」。