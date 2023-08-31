警方在現場查扣匾額、武士刀、不法所得等證物。（警方提供）

新北市1名莊姓男子，今年6月應徵新莊某生技公司人事管理人員，入職後3天便察覺有異，因而提出辭呈，沒想到被帶到某住商大樓內暴打一頓，事後莊男向警方報案，警方經長期蒐證，29日持搜索票前往攻堅逮補馬姓主嫌等8人到案，經查證確認為四海幫的犯罪據點，訊後依涉嫌組織犯罪條例、傷害及妨害自由等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

據了解，莊男入職後負責替公司招募新進員工，但被要求與求職者都約在超商面試，因此感到事態不單純，只做了3天便向公司提出辭呈，沒掉被帶往新莊某住商大樓內暴打一頓，還被逼迫簽下3張30萬本票。

莊男事後向警方報案，轄區警方新莊分局立即組成專案小組展開調查，經過1個月蒐證後，29日前往攻堅，發現牆上掛有「融通四海」的匾額，甚至還供奉1尊關公像，拘提馬姓主嫌等8人，確認為四海幫成員，並在現場查扣士刀1把及球棒3把、擬槍1把、點鈔機1台、不法所得新台幣9萬6000元等證物。

經查，綽號綽號「小馬」的馬姓男子，為四海幫成員，還有毒品、毀損等多項前科，他與7名小弟在新莊立信三街某住商大樓內，以生技公司作為掩護，實則暴力犯罪及詐騙集團據點。警方訊後依涉嫌組織犯罪條例、傷害及妨害自由等罪嫌，將8人移送新北地檢署偵辦。