行政院日前公布明年度中央政府總預算，歲入歲出皆創歷史新高，歲出部分接近新台幣2.9兆元。國民黨台北市議員李彥秀指出，主計總處剛下修今年經濟成長率至1.61％，保二無望；但副總統賴清德狂開補助支票，國債鐘4月首度突破27萬元創歷來新高，今年以來每人約多扛2.4萬元國債。這還不包括勞保基金高達新台幣11兆的潛藏負債，並且以每天20億元的驚人幅度繼續膨脹，背債毫不腿軟，後果將由子子孫孫概括承受。

「蔡政府預算的海市蜃樓，背債毫不腿軟！」李彥秀今(31日)在臉書發文提到，行政院日前公布明年度中央政府總預算，歲入歲出皆創歷史新高，歲出部分接近新台幣2.9兆元（蔡政府2017首次預算編列為1.9兆多），成長百分之7.2，七年更是膨脹53％，這還不包括2兆多的特別預算。

李彥秀指出，明年度總預算歲入2兆7092億元，成長百分之5。令人咋舌的是，證交稅明年度編列2087億元（今年1551億元），成長百分之34.5；營業稅明年度編列3275億元（今年2698億元），成長率為百分之21.4。營業稅反應經濟的現況，而證所稅反應經濟的前景，主計總處日前才剛剛下修今年的經濟成長率至百分之1.61，保二無望！明年度最樂觀的預估也僅有百分之3.32（中經院預估明年度經濟成長率為百分之2.88）。

「主計總處的預估，不但打臉自己的預算編列，還打臉行政院的好大喜功！」李彥秀質疑，3.32％的經濟成長率，如何支撐營業稅21.4％，及證交稅34.5％的浮濫編列？台電虧損面臨破產，明年度政府編列1000億元增資；勞保基金虧損，明年度政府編列1200彌補；賴清德一聲令下，明年度私立大學及高中學雜費補助219億元，住宅租金補貼300億元，托育補助多39億元，長照補助多143億元，青年文化「成年禮金」多18億元。

李彥秀強調，國內平均每人負擔的債務（國債鐘）今年4月首度突破27萬元（27.1萬元），創下歷來新高。與去(2022)年底的24.7萬元相比，今年以來每人約多扛2.4萬元國債。但居高不下的通貨膨脹，讓人民的實質薪資已經連續兩年「倒退嚕！」這還不包括勞保基金高達新台幣11兆的潛藏負債，並且以每天20億元的驚人幅度繼續膨脹！當然，魔術師總統欺騙觀眾眼睛的手法。「花錢毫不手軟，透支毫不心軟，背債毫不腿軟！」

李彥秀直批，明年度蔡政府繼續編列20億元廣告行銷費用，花人民的錢、洗人民的腦，豢養網軍側翼、圖利特定媒體。虛擬的成長、虛構的幸福，如何撐起韌性的台灣？蔡政府如何能編出如此黑心的預算？答案很簡單，「浮編的歲入，才能掩護浮濫歲出，規避舉債的真相！」「2024以後不關我的事」看似輕描淡寫，卻又是如此冷血無情。用沙子堆砌的海市蜃樓，終將由我們的子子孫孫概括承受！