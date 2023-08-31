《米其林指南2023》今公布星級餐廳及入選名單，台中今年度再傳捷報，共計摘下8顆星，有6家餐廳摘星、27家入選餐廳，包含上周公布必比登推介31家餐廳，今年總計64間餐廳入榜米其林指南，是僅次於台北擁有最多米其林餐廳的城市。

觀旅局指出，台中摘星餐廳包括，首度晉升三星，也是全球唯一米其林三星的新加坡料理餐廳「JL Studio」；蟬聯四屆一星的「鹽之華」、「俺達的肉屋」、「Forchetta」；蟬聯三屆米其林一星的「澀」，另今年新入榜的「文公館」首度摘下米其林一星，「星光熠熠、光耀台中」。

觀旅局說明，「JL Studio」以主廚的名字命名，套餐結合在地食材、法式料理技巧和新加坡飲食文化，味道極富層次，首度成為台灣唯二的米其林三星餐廳；「鹽之華」則致力傳遞法式料理的精神，將最好的食材變化成一道道頂級菜色；「俺達的肉屋」主廚對牛肉充滿熱忱，每月嚴選不同地區的和牛全牛購入，手工分切及專人燒烤服務，令人食指大動。

「Forchetta」使用大量在地食材，使地中海料理菜色豐富，並帶著點法式料理的優雅；「文公館」由中西主廚共同掌杓，推出極具創意的時尚台菜；「澀餐廳」主廚擅長以日常食材融合台式烹調技巧，每一季更換菜單，呈現嶄新主題跟創意家鄉味。

觀旅局表示，台中多元飲食文化可從入選餐廳名單可見一斑，此次進榜名單同樣令人目不暇給，一定可以滿足所有人的味蕾，包含「膳馨」、「潔」、「中山招待所」、「脂‧板前炭火燒肉」、「英才大麵焿」、「響海鮮」、「KR Prime Steak」、「銘心」、「橡木炙烤牛排館」、「千味海鮮」、「森鐵板燒」、「与玥樓」、「湄南河」、「元」、「鳥苑」、「飛花落院」、「L'Atelier par Yao」、「淇里思」、「東方龍」、「溫叨」、「菇神」、「梅子」及「PI」，另有新入榜的「FReNCHIE FReNCHIE」、「地坊」及「豬肉榮小料理」，滿堂因搬遷地址再度入選米其林。

另外，新名單中的「FReNCHIE FReNCHIE」藏身在老字號旅館中，主廚依時令季節精心設計別出心裁的套餐供選擇；落腳東區文創景點「地坊」及「豬肉榮小料理」，提供精緻的無菜單料理及充滿溫暖氛圍台式小吃店，各家榜上有名的餐廳皆為台中美食觀光增添光彩殊榮，勢必再度引領美食風潮，滿足遠道而來的饕客。

觀旅局表示，市府針對台中美食主題，結合觀光旅遊行銷城市好吃又好玩的形象，持續藉由推廣年度星級、入選及必比登推介餐廳與順遊遊點，吸引大批饕客到訪朝聖，全面提升台中美食觀光聲量，讓台中美食星光閃耀國際，處處皆有米其林，也讓世界各地的旅客在台中可按圖索驥嚐遍世界。