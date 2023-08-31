台灣期貨市場25歲了！在期交所與各大期貨商合力推動下，我國的期貨市場快速成長，從1998年交易量27萬7908口，去年已達3.84億口，25年成長1383.43倍，成績傲人，不但吸引外資蜂擁來台，各國交易所也積極與我方合作，打響了台灣資本市場名號。

期交所今天特別舉辦「臺灣期貨市場開業25週年慶祝酒會」，行政院副院長鄭文燦、金管會主委黃天牧、期貨公會理事長陳佩君、投信投顧公會理事長劉宗聖，以及來台參加2023臺灣衍生性商品市場發展研討會的世界各國交易所、外資機構、指數公司代表，齊聚一堂慶祝。

行政院副院長鄭文燦致詞表示，期貨市場交易者由一開始的14萬戶，如今成長到195萬戶，電子交易占比達90％，顯示蓬勃發展，是台灣資本市場另一個交易活絡證明，他要謝謝期交所團隊提供便民的交易環境；金管會主委黃天牧也祝賀期交所下一個25年，繼續聆聽市場需求，發展多元化商品，完善市場制度。

行政院副院長鄭文燦致詞。（記者李錦奇攝）

回顧當年，政府為了健全我國金融市場並提昇國際競爭力，於民國84年12月成立「期貨市場推動委員會」，臺灣期貨交易所籌備處於85年12月成立。86年3月「期貨交易法」通過立法程序，在相關法源皆具完備及各界共同努力下，期交所於民國86年9月正式成立，並於87年7月21日推出第一項期貨商品：臺股期貨。

25年來，期貨市場年度交易量從開業第一年27.8萬口、第二年107.8萬口，95年突破1億口後，成長態勢明顯，近三年的每年交易量均達3.4億口以上，並躍昇為國際級交易所。

商品不斷創新 年底推客制化商品

但這一切得來不易，包括市場交易機制、產品完整多元、宣傳推廣，缺一不可。25年間，期交所不斷推出創新商品，已推出33種、共300多項期貨及選擇權商品掛牌交易。商品類別完整含括股價指數、個股、商品類及匯率等4大類，商品標的除臺灣本土外，更涵蓋日本、歐美等國際知名標的指數，提供國內外交易人一站式商品購足服務。

例如近年來全球交易所紛紛推出的小型期貨商品，期交所早於民國90年即推出「小型臺指期貨」，111年交易量為股價指數類期貨亞洲第5名、全球第11名。此外，期交所為亞洲第2家推出週選擇權之交易所，111年臺指選擇權交易量為股價指數類選擇權全球第9名。

預計今年12月，期交所還將推出全新客製化商品交易平台，首波針對期交所明星商品－臺指選擇權及小型臺指期貨，提供到期日及履約價格客製化服務，並研議明年底擴大適用至期交所第3大商品－股票期貨，提供更多元之客製化商品。

打造安全便捷交易環境 夜盤交易提供避險管道

金融市場與科技技術變化迅速，期交所交易制度發展也與時俱進，開業至今，已建置及調整多種的交易制度，其中近年影響期貨市場最多的屬推動夜盤交易上線及動態價格穩定措施的建置。

夜盤交易於民國106年5月上線，為我國金融市場一大變革。相較股票市場4.5小時交易時間，期貨交易於日盤時段收盤後一段時間開始夜盤交易，交易至隔日早上5點。透過夜盤交易，交易時段與歐美金融市場接軌，幾近全天候的交易時間，有效提供交易人更便捷與貼近交易需求之環境。

夜盤交易推出以來，交易量穩健成長，111年日均量近50萬口，為上線以來的新高，且達日盤同商品交易58.25%，顯示有越來越多市場參與者利用夜盤交易來進行避險及策略交易之操作，提供重要避險管道。

另外，為強化期貨市場價格穩定性，並防範錯誤交易、胖手指或盤中委託流動性瞬間失衡等事件發生，期交所自民國107年分階段推動動態價格穩定措施，至今(112)年底，期交所上市所有商品皆納入適用範圍，完整強化期貨市場價格穩定功能、減緩價格異常波動及保護交易人。

開辦店頭集中結算 擴大服務範圍

期交所在民國111年7月25日開辦店頭集中結算機制，成功推出第一階段結算會員間自營交易之新臺幣利率交換契約（IRS）集中結算服務，並自今（112）年7月31日接續推動第二階段結算會員客戶集中結算業務及新臺幣無本金交割遠期外匯契約（NDF）集中結算服務。

期交所說，這對推行我國店頭集中結算機制，對我國金融機構、主管機關及期交所，可有效打造三贏局面。

提升風險控管機制 強化資通安全交易環境

期交所也持續推動強化期貨市場風險控管機制，包括統一訂定風險相關作業、專有名詞及計算公式，建置期貨商申報交易人權益數機制等等，民國113年也將建置「交易人風險偵測平台」，提供交易人評估風險之數位工具，如模擬部位所需保證金、風險參數(Greeks)及風險情境分析等功能，讓交易人皆可透過該平台，瞭解部位之風險特性，提升交易人風險控管品質。

另外，期交所今年6月順利擴大範圍並取得全公司範圍之ISO/IEC 27001+TAF國際標準驗證證書，有效全面強化整體資訊安全作業品質。

外資成交比重提升至3成 海外持續引資

隨著各項改革，以及主力商品不斷推出，市場交易量與流動性持續上升，吸引更多外資參與交易，外資比重從期交所開業之初不到1%，逐漸成長到110年突破30%。

但期交所不以此為滿足，仍設法提升我國期貨市場國際化程度與國際知名度，吸引更多國際機構法人參與，包括持續推出各項新制，包括交易採逐筆撮合方式、境外外資使用多幣別繳交保證金、實施整戶風險保證金計收制度(SPAN)延伸至交易人端，及建置鉅額交易制度等。這些新制度使外資比重於101年首度突破10%。

民國106年推出盤後交易，將交易時間從5小時延長至19小時，更成功吸引外資積極參與交易，外資成交占比來到3成。

此外，為利外資參與我國期貨市場，期交所亦積極向國外主管機關申請商品認可。目前期交所臺股期貨與小型臺指期貨等13項指數期貨商品，均已取得美國商品期貨交易委員會(CFTC)之交易許可；包括臺指選擇權在內之股價指數選擇權與個股選擇權，亦取得美國證券交易委員會(SEC)之Class Relief，除使美國人得參與交易，擴大市場參與外，亦有效提升我國期貨市場之國際知名度。

臺灣代表團赴美參加期貨業協會(FIA)年會，圖右四為期交所董事長吳自心，圖右三為證期局期貨管理組組長王秀玲，圖左五為期貨公會理事長陳佩君。（圖/期交所提供）

期交所也積極赴國外辦理引資活動，近年來，除到新加坡、韓國與馬來西亞等地舉辦臺灣期貨市場說明會外，每年也偕同期貨商赴海外一對一拜訪外資客戶，行銷臺灣期貨市場各項商品、制度及未來發展計畫等。

同時，藉由面對面的溝通，即時回應外資提出之問題與建議，期進一步提升我國期貨市場外資交易比重。

期交所與美國那斯達克交易所(Nasdaq)於期貨業協會(FIA)年會期間舉行雙邊會談，圖左為期交所董事長吳自心，圖右為Nasdaq董事長兼執行長Adena Friedman。（圖/期交所提供）

拓展國際合作 與國際各大交易所共創雙贏

期交所也積極與國外各主要交易所合作，例如與那斯達克交易所(Nasdaq)成為密切合作夥伴，Nasdaq還特別於紐約時報廣場 Nasdaq Tower 總部電視牆，恭賀慶祝期交所開業25週年，展現兩交易所友好合作關係。

Nasdaq還特別於紐約時報廣場 Nasdaq Tower 總部電視牆，恭賀慶祝期交所開業25週年。（期交所提供）

期交所自民國104年起即推出多項國外指數期貨，合作夥伴包含Nasdaq、芝加哥商業交易所(CME)、洲際交易所(ICE)、日本交易所集團(JPX)、S&P Dow Jones指數公司及富時國際有限公司等，涵括美國、歐洲與亞洲等地旗艦商品。

各項國際合作商品中，又以108年與 Nasdaq及CME 合作推出之Nasdaq 100期貨表現最為亮眼，111年日均量逾5000口，目前亦積極與CME及Nasdaq研議合作下一個國際指數商品，規劃今年推動上市。

此外，為提升臺灣能見度及擴展行銷觸角，期交所積極舉辦國際會議，民國104年起，每年與美國期貨業協會(FIA)合作舉辦臺灣衍生性商品市場發展研討會，該研討會已成為FIA亞太區規模最大之區域型研討會，成為亞洲交易所、外資機構與期貨業者重要交流平臺。

今年研討會選在今天於遠東飯店舉行，除國內金融業者外，來自歐亞美交易所、資訊公司、外資機構及指數公司參與，與會人數超過300人。

2023 FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會。（圖/記者李錦奇攝影）

推動ESG 建置「期貨市場ESG資訊平台」

除了業務推動，期交所也不忘推動ESG，今年6月建置「期貨市場ESG資訊平台」，利於交易人一站式查詢ESG相關資訊，包括 ESG相關期貨商品，揭示其交易量資訊；臺灣永續期貨成分股為標的之股票期貨，揭示其ESG相關評級等等。

期交所與集保結算所等7大金融周邊機構，今年合力捐款7500萬元，力挺22縣市政府辦理「食(實)物銀行」，累計自民國104年開辦以來，截至去年底為止，已經幫助弱勢家庭逾51萬多戶，受益人次逾157萬。圖右四為期交所董事長吳自心。（圖/記者李錦奇攝影）。

期交所近年也積極投入永續發展，除持續辦理食(實)物銀行、金融教育公益基金、偏鄉國中足球隊及學校教育儲蓄戶等捐助活動，今年更將社會公益活動與環境保護結合，辦理培育臺灣專業資深步道師、改善校園運動設施、植樹造林減碳及海洋生態保育等環境保護活動，另積極推動全體同仁響應節能減碳措施，如每月一日蔬食、設置水耕蔬菜栽種區提供低碳健康工作場所等。

期交所總經理周建隆(圖中著粉色上衣者)率同仁赴野柳，協助身障潛水協會以潛水方式清理海洋廢棄物。（圖/期交所提供）

回顧自台灣第一檔期貨商品：臺指期推出以來，期交所開業至今屆滿25周年，值此重要里程碑之際，期交所也推出新版企業識別標語「TAIFEX Cares」，是以期交所英文簡稱「TAIFEX」作為識別標語開頭，「Cares」代表期交所不論在集中市場、店頭市場、ESG永續發展及企業社會責任各大面向都積極深耕發展並持續關懷，不論是主管機關、國內外市場的交易人、業者，都是串連金融服務，接軌國際的重要環節，也是期交所心之所繫。

期交所表示，不只要立足台灣，還希望成為具國際影響力的期貨交易所，持續在世界金融市場發光發熱，為臺灣資本市場之蓬勃發展貢獻心力。