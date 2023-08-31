桃園市聯新國際醫院急診室日前救治一名印尼籍移工，插管救治過程因聽不懂中文躁動不安，造成病房騷動，經院內具醫療通譯的腎臟科醫師戴道堅溝通，得知他隻身來台工作，徬徨不知所措，幸好有醫護細心照料，讓他安心接受治療。戴道堅表示，醫療專業通譯人才匱乏，台灣位在東亞樞紐，可積極培育通譯人才，提升醫療服務品質外，具備多元語言優勢也是未來醫院晉升國際醫療條件。

電視影集《八尺門的辯護人》闡述外籍移工、原住民受到種族文化歧視，外籍移工人權與就醫保障，仍不斷考驗著現今的台灣社會。具備雙語言通譯的戴道堅，同時是衛服部「醫療通譯人才教育訓練課程」印尼語言班講師及主考官，用自身專業持續培育通譯人才，守護移工就醫權益。

戴道堅說，外籍移工與新住民配偶在台就醫，遇到問題多半是以醫療費用支出、書寫與閱讀中文等障礙較令外籍配偶感到挫折，另外溝通困難及健康照護利用等就醫障礙也常困擾他們。語言隔閡讓移工就醫障礙揮之不去，即便有仲介公司帶來翻譯人員，也常翻譯誤差，他舉例有位病患已判定腦幹出血性中風，提到器官捐贈時，往往被誤會成放棄治療，造成對方極大反彈。

戴道堅指出，通譯人員需客觀中立，更要維護病人保密、隱私、倫理等，其實是很專業的領域，但仲介公司有其立場，往往難幫助移工，通譯人才就顯得重要了。精確的翻譯外，也要注意文化差異性，有些看護受到雇主性騷擾不敢說出來，只能委婉請找理由更換雇主，外籍看護的文化歧視同樣值得關注。

身為印尼華僑、精通印尼與中文的戴道堅說，醫療通譯是讓主流社會中的移民或少數族群，跨越語言與文化的障礙，確保獲得平等醫療照護的服務。他以印尼海外就醫需求、台灣國際醫療轉介、特色專科手術及就醫流程為課程核心，講授國際病人接待、症狀及治療方式、檢驗檢查及健檢等常見用語的中文及印尼文口譯技巧，採取就醫模擬情境通譯考核，通過驗收者獲頒結業證書，列入衛福部醫療通譯人才資料庫，成為醫療通譯優先推薦名單。

戴道堅曾協助轉送在台工作的印尼籍病人搭機返回母國，使用印尼文及中文幫助病人、家屬及主治醫師溝通，引起國際間迴響。他認為，台灣在國際醫療具有很大優勢，尤其對東南亞國家，建議區域等級以上的醫院預備東南亞語系通譯人員及醫療同意書相關版本，優化國際醫療服務鏈，在國際醫療市場贏得先機。