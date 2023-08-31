警方初步檢視旅館房間，現場無打鬥痕跡，在垃圾桶內遺留有施用過之第二級毒品安非他命咖啡包殘渣袋共12包及摻有愷他命殘渣袋4袋。（翻攝畫面）

台北市1名39歲黃姓男子，今年6月底到中山區的汽車旅館入住，花1萬8叫來傳播妹開毒趴，29歲的張姓人妻到場後，使用多包毒咖啡，隔日清晨張女臉色蒼白失去生命跡象，黃男自行開車將她送醫急救，但經過搶救43天張女仍宣告死亡，警方偵訊後將黃男依違反毒品危害防治條例送辦。

警方表示，民眾黃男供稱於（24）日早上7時許駕駛自小客車入住汽車旅館，使用微信向傳播公司，花1萬8千元叫傳播小姐張女，毒品是對方帶來的，小姐稱可以助興，2人飲用毒品咖啡包各5包及愷他命，過程中並未發現異狀，直至翌日（25日）5時許黃男發現張女有異，臉色蒼白無呼吸心跳，因一時緊張自行駕駛自小客車載張女至內湖三軍總醫院急診室急救。

警方獲報，初步檢視旅館房間，現場無打鬥痕跡，門窗亦無外力侵入痕跡，垃圾桶內遺留有施用過之第二級毒品安非他命咖啡包殘渣袋共12包（淨重微量無法磅秤）及摻有愷他命殘渣袋4袋（淨重微量無法磅秤）。

張女送醫搶救於8月初宣告不治，家屬暫時保留告訴權利，暫不提出刑事告訴，全案後續依違反毒品危害防治條例送辦。

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