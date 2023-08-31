新北市有一名游姓婦人疑似為了賺外快，竟擅自用未成年兒子的雙證件至電信公司辦理預付卡，並以每張300元的代價，透過李姓乾弟再轉售給詐騙集團使用，於檢警偵辦過程中，一度鎖定游姓少年為嫌犯。基隆地院於近日宣判，認定游婦觸犯偽造文書及幫助犯恐嚇得利罪，分別判6個月及8個月徒刑，合計14月。

判決書表示，游姓婦人未經同住兒子許可，就拿走他的身分證及健保卡，從前年3月起陸續前往台灣大哥大之門市共申辦5張行動電話的門號預付卡，於同年4月又到遠傳電信之門市申辦2張預付卡。

後游婦再將取得的預付卡門號交付給李姓乾弟弟，並轉交給詐騙集團作為申請遊戲平台帳號及詐騙使用，最後詐騙集團以每張300元的代價作為回報，支付給游婦。

據了解，該詐騙集團共向16名被害人進行詐騙及恐嚇，並要求被害人將現金以購買遊戲點數卡方式，儲值到以游婦兒子名義申請的遊戲平台帳號內。

警方接獲被害人報案後，揪出游姓少年可能涉案，但深入追查竟發現，是其母利用兒子的雙證件申請預付卡，再交付給詐騙集團犯案，游姓少年並不知情，因此將游婦起訴，而游姓少年則獲不起訴處分。

游婦向法官坦承，確實有拿兒子的雙證件去申辦預付卡，因兒子不同意，所以就偷拿去辦，還辯稱辦了要自己使用，但對使用機制不熟悉，不知道儲值後可以繼續使用，以為300元用完就沒了，後來基於朋友立場才將門號卡出借給李男，並不知道他是詐騙集團，更不知道他會將卡片轉交給同夥使用。

但李男則向法官駁斥游婦說法，稱游婦表示與同居人吵架缺錢花用，無力繳房租，因李男有認識收購SIM卡的朋友，才幫她轉交卡片給朋友，但當時就已警告說可能會有捲入幫助詐欺的風險，並勸游婦盡量不要。至於換得的現金都已經當面轉交給她，並沒有牟利，更沒有要害她的意思。

法官調查後認為，游婦多次利用未成年兒子雙證件辦理預付卡，還簽署委託書，且連自己也申辦多次，可見明知是將預付卡轉售他人牟利，所辯與事實不符。

法官最後認定，游婦涉犯犯偽造及行使偽造私文書、幫助詐欺得利、恐嚇得利等罪，判決行使偽造私文書等2罪，分別判處有期徒刑5、4月，合併應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元；並另涉犯幫助犯恐嚇得利罪，判處有期徒刑8月，各罪合計應執行14個月。