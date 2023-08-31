第一金今日舉行法說會，目前第一銀行持有台股部位大約235億元，後續還要看台股表現擇優來操作，有好的標的會逢低布局，不過今年的股息收入確實縮水，大約打了8折、約14億元左右。

第一金2023年上半年稅後淨利為新台幣131.58億元，年增率28.5％，每股稅後純益(EPS)0.97元。其中子公司第一銀行上半年獲利122.56億元，年成長21.1％，金控與銀行均締造半年獲利歷史新高

由於美國第2季再啟升息，進一步抬升台美利差，故銀行上半年受惠於SWAP交易利得紅利，第一銀行SWAP獲利已經達到80億元，今年可望破百億元沒有問題，而SWAP主要的交易對手是壽險公司，但是因為美國升息初年度保費減價不少，加上成本較貴，需求會減少，所以SWAP獲利不會像上半年衝高，還是會破百億元，大約在110億元左右。

除了股市之外，債券也是投資重點，海外債券占比大約6成、國內是4成，目前債券評價損失影響不大，而一銀趁著升息接近尾聲，有債息收入的時候再加大投資部位。

至於，海外分行部分，香港恢復獲利動能，上半年回歸海外分行冠軍，獲利3400萬美元；其次是美國的洛杉磯、紐約，分別獲利1450萬美元與1100萬美元，而過去的獲利王金邊分行則受到美國升息、資金成本壓縮，上半年獲利940萬美元，退居第4名。