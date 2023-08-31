本週一（28）首間中國大陸支持的香港合規區塊鏈交易所才正式開始運營，再傳好消息，瑞士專注於加密貨幣的SEBA銀行本週三（30）宣布，已獲得香港證券監管機構的大部批准，這使得該行即將能夠在亞洲金融中心提供虛擬資產服務，

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Hong Kong-based HashKey, the first CEX with regulatory clearance, officially starts #Bitcoin retail trading today 🙌 pic.twitter.com/czVPaYS74T — BITCOINLFG® (@bitcoinlfgo) August 28, 2023

據《路透社》31日報導，SEBA Hong Kong銀行新的一份聲明中表示，香港證券及期貨事務監察委員會，將在該行滿足最終批准條件後，授予其營業許可證，屆時該行將能夠從事證券交易，包括與加密貨幣相關的結構性產品，並且可以提供顧問服務、管理數位資產和傳統證券。

在經歷了加密貨幣領域的一年動盪，包括FTX交易所的倒閉等風暴之後，香港於6月引入一個旨在監管加密貨幣交易的框架之後發展而來，該框架要求加密貨幣交易平台和交易所獲得許可證。

據區塊鏈專門媒體《cointelegraph》報導，香港HashKey Exchange虛擬資產交易平台，本週一正式開始營業，啟動了散戶零售交易系統服務。儘管該平台支援美元和港元的銀行資金進出，但在初期階段僅允許用戶以美元進行比特幣和以太幣等2大主流加密幣的交易。至於港元交易對則預計將在未來1至2週內開放。

根據鏈上數據彙整網站CoinGecko資料顯示，自從開放「BTC/USD」和「ETH/USD」交易對給散戶投資者以來，HashKey Exchange 在過去的24小時內的交易量已經超過70萬美元（約2231萬台幣）