近年來露營風潮崛起，台中市目前有122處露營區，僅19處為合法露營場，未合法有103處占8成多，其中95處位於農牧及林業用地，占未合法總數92.2％。台中市觀旅局今指出，經積極輔導及審查，近日發出中市首張露營場土地使用許可函，土地座落於太平區，為露營場輔導合法邁向新進程。

交通部於去年7月20日發布露營場管理要點，有條件放寬1公頃以下的農牧用地及林業用地可設置露營地，規定露營設施不得超過全區面積10％，並以660平方公尺為限，另設施高度不得超過3公尺。

觀旅局指出，全市目前共計122處露營場，以和平區52處、新社區23處及東勢區19處為最多；其中合法有19處，未合法有103處占8成多，而未合法的露營場有95處位於農牧及林業用地，約占未合法總數92.2％。

為加速輔導露營場業者合法化，觀旅局5月成立輔導團隊以來，至今已訪視逾80處未合法露營場，截至目前為止辦理6場次說明會，共計36家業者接受輔導諮詢。由於多數露營場之露營設施面積或高度超過規定，為目前申請合法所面臨最大困境。

觀旅局表示，經積極輔導及審查，近日發出中市首張露營場土地使用許可函，土地座落於太平區，為1公頃以下的農牧用地，經市府農業、水利、都發、消防、環保、地政、經發局等多個單位共同會審，完成許可審核，為露營場輔導合法邁向新的進程。

觀旅局說明，1公頃以下位於農牧用地及林業用地的露營場，合法化程序分2階段，第1階段取得土地使用許可後，需依使用計畫內容設置露營相關設施，並完成取得證明文件後，才能辦理第2階段露營場設置登記；目前已輔導第1階段土地使用許可申請案共8件，已陸續簽會各權責單位審查中。