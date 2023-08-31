土耳其憲兵司令部2021年破獲一個網路電信詐騙集團，主謀為台灣人。（圖／翻攝土耳其憲兵司令部社群平台X帳號T.C. Jandarma Gn. K ）

土耳其安塔利亞省長辦公室聲明指出，一名遭控人口販運的台灣籍主謀被法院累計判刑220年定讞。他誘騙33個人入境土耳其從事網路電信詐騙，得為每名被害人坐牢6年8個月。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）25日報導，本案得追溯至2021年4月，當時土耳其憲兵打擊移民走私隊接獲密報而採取行動，經大規模調查後，破獲這名主謀在地中海濱安塔利亞省（Antalya）凱梅爾縣（Kemer）經營網路電信詐騙勾當。

調查揭露主謀為一名台灣人的這起騙局，他以提供工作為藉口，一共誘騙33人前往土耳其，被害人入境後，護照和手機就被沒收，並遭脅迫從事網路電信詐騙。

Antalya Kemer’de İnsan Ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda, ülkemizde üslenerek Tayvan’da yaşayan insanları bilişim sistemleri üzerinden dolandıran organizasyon çökertilmiş, ülkemize getirilen 33 Tayvanlı İnsan Ticareti mağduru kurtarılmıştır. pic.twitter.com/jEBqthiEGB — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) May 26, 2021

土耳其憲兵司令部2021年破獲一個網路電信詐騙集團，查獲機房與網路設備。（圖／翻攝土耳其憲兵司令部社群平台X帳號T.C. Jandarma Gn. K ）

土耳其憲兵司令部2021年破獲主謀為台灣人的網路電信詐騙集團，查扣許多手機。（圖／翻攝土耳其憲兵司令部社群平台X帳號T.C. Jandarma Gn. K ）

報導指出，土耳其憲兵2021年4月26日展開行動，救出在本案中遭到人口販運的所有被害人，台灣籍主謀同時被捕並且遭到羈押。

安塔利亞檢察長辦公室（Antalya Chief Public Prosecutor's Office）對這名台灣公民啟動法律程序，被告累計遭判處驚人的220年徒刑，相當於他得為每一名被害人坐牢6年8個月。

安塔利亞地區行政法院（Antalya Regional Administrative Court）和最高法院都維持原判。

土耳其安塔利亞省長辦公室指出，一名遭控人口販運的台灣籍主謀被法院累計判刑220年定讞。（示意圖／shutterstock）

土耳其憲兵是隸屬於土耳其內政部的準軍事部隊，其性質類似武裝警察部隊，主要負責郊區維安。

土耳其憲兵司令部2021年在官方推特（現已更名為Ｘ）帳號推文宣布破獲本案時寫道：「破獲機房設在我國境內，以台灣民眾為詐騙對象的網路電信詐騙集團…（行動）救出經人口販運入境我國的33名台灣被害人。」