中嘉集團副董事長暨執行長 賴弦五表示，中嘉寬頻不僅是台灣最大的MSO，近年非常積極整合各經營區的組織功能與資源，提升服務及專業，目的就是希望不論在哪個地區，客戶都能享受到和全國性品牌一致的高品質服務體驗。

選擇落腳於此，中嘉看上板橋、土城坐擁多項優勢條件，近年來已發展為新北高科技產業研發重鎮，受到許多科技新貴青睞，區內居民生活素質高，對於高品質家用寬頻服務也亦加重視。

為歡慶板橋、土城地區加入，中嘉寬頻限時推出區域限定的超殺資費方案回饋，9月1日起至12月31日期間，於任一通路申辦1G/600M/400M/150M光纖上網方案，月付最低449元起，就可享有高品質的光纖上網與數位有線電視服務。申辦400M（含）以上方案，加贈Wi-Fi Mesh 2台。

若方案為光纖上網搭配數位有線電視，還可獲得抽獎資格、有機會抽中東京來回機票（價值約20,000元）。且現在申辦都有三重優惠好康：（1）申辦600M以上方案者加碼升級Wi-Fi 6；（2）免費看電視：贈送數位加值闔家餐，內含Discovery、BBC及兒童、藝術、美食等13個知識教育頻道；（3）升級Home+ tv 4K智慧機上盒，搭配機上盒設備即可一鍵投影手機、平板畫面至電視大螢幕，YouTube、串流影音隨選隨看。