高捷（左起）、林美照、Janet、許富凱動手製作一夜干。（東森提供）

東森綜合台《花甲少年趣旅行5》，本周六最新一集由高捷、林美照、Janet謝怡芬、許富凱一同結伴樂遊百年木都嘉義。68歲的娃娃音始祖林美照近年健康狀況亮紅燈，停工3年期間經歷急性肺炎、切除腫瘤、白內障手術，連聲帶也受損動刀，多年未與林美照碰面的高捷，不免關心起老友的聲帶狀況，她坦言因先前開刀失敗，目前還在接受治療和復健中，經過好些日子的調養，如今已恢復許多，氣色看來也相當不錯。

首日行程由高捷擔任導遊，第一站帶著大家來魚塭體驗抓蝦趣，許富凱分享因外婆從事養蝦業，兒時貪玩常在蝦池嬉戲游泳，曾有過驚險的溺水經驗，至今心中陰影仍在。正當全員換上青蛙裝準備下水，不料林美照滑倒陷入泥淖，反應靈敏的三人立馬神救援護駕，小心翼翼在旁攙扶，簡直把她寵成了小公主，林美照開心甜喊：「好幸福！」

接著動手製作一夜干，殺魚、刮鱗、醃製通通得自己來，超怕魚的許富凱緊皺眉頭渾身發抖，高捷提議他唱歌分散注意力，許富凱耍寶唱著“我是一隻魚”，反而越唱越反胃，調皮的Janet謝怡芬也沒有要放過他的意思，悄悄地拿著虱目魚站在身後，許富凱一回頭差點嚇到吐出來，逗趣互動笑翻全場。

午後一行人來到中埔賞蓮秘境，採收新鮮蓮子製作特色點心，在處理蓮子的過程中，林美照卻不慎割傷手指，當場血流不止，嚇出大夥一身冷汗，高捷立刻協助止血包紮，並輕聲安撫情緒讓她先休息，所幸傷勢不重，眾人才紛紛鬆了一口氣，成了旅程中意外小插曲。