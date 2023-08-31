名廚江振誠創辦餐廳RAW後擄獲台灣人味蕾，沒想到江振誠今（31）日突然在IG曬出全黑照片，未多做任何說明。許多人猜測，應該是因為上午「台灣米其林指南2023」星級餐廳頒發特別獎、星級餐廳等獎項時，RAW仍維持二星，江振誠因此PO文抒發心情。

江振誠今日在IG帳號PO出一張全黑照片，且未對照片進行任何說明，直到約1小時後才PO出自己與旗下川菜食府「川江月」員工的另一張合照，最後又PO出一張雲海風景照，稱是「颱風上的風平浪靜」。

許多網友猜測，江振誠之所以PO出全黑圖，就是因為RAW仍維持二星，因此紛紛留言，「全世界的米其林基本上都已經走遍（偏）了，評審根本不是專業人士，可能只是地方關係良好的上流社會人士。一些餐廳該拿星的沒拿星，沒有拿星的卻拿星。真的不要再去追求米其林星星」、「初心不變，現實只是虛華」、「Chef不難過，在我們心中你年年都是米其林」、「支持退兩顆星星表示抗議！你已經超越星星」、「這次米其林三星有三間，沒有RAW，令人失望」。

米其林今日公布2023年台灣米其林指南，考慮的因素包括食材品質、味道的和諧、技巧的掌握、料理中展現的個性，整套菜單與長時間餐飲水準的一致性，今年獲選摘下3星的包括頤宮、JL studio、態芮等3家餐廳。