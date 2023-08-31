達美航空一架班機29日在行程中遭遇劇烈亂流，11人受傷送醫。

美國達美航空（Delta Airlines）29日一架自米蘭飛往亞特蘭大的班機，在接近目的地時遭遇劇烈亂流，驚險萬狀，所幸緊急降落後安全著陸，機上165人有11人受傷送醫。

綜合哥倫比亞廣播公司（CBS）、福斯新聞網（Fox）、《紐約郵報》等美國媒體報導，達美航空編號DL175航班以A350機型執飛，29日自義大利米蘭飛往美國亞特蘭大，航機在距離亞特蘭大機場東北方約40哩（約64公里）處空中遭遇劇烈亂流，乘客、機組員均有人掛彩，11名傷者之中乘客、機組員各有幾人、傷情如何尚不得而知。航機在當地時間周二晚上將近7時降落於哈特斐德-傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）。

機上一對不具名的夫婦形容，航班比原訂時間晚了將近3小時起飛，途遇嚴重亂流，他們直擊2名空服員在缺乏安全措施的情況下撞上機艙天花板，「乘客、空服員都有人受傷，流了好多血，好恐怖。我跟未婚妻都受了很大驚嚇」，飛機降落後，乘客被迫在機艙內待了2小時左右，傷者接受傷檢後依序送醫。

社群媒體也出現這起空中驚魂的相關短片，航機降落後，走道上至少有2人躺在擔架上經過；有一名據信是空服員的女性戴著護頸、頭上纏著繃帶，由旁人攙扶下機，有一名乘客手持冰袋替自己的頭部冰敷，還有人座位上方的氧氣面罩已落下，航廈也有好幾名機組員戴著護頸坐輪椅等待後送。

At least 11 passengers are hospitalized after #Delta flight from #Italy to Atlanta was hit by major #turbulence just before landing ,some forty miles from Hartsfield-Jackson International Airport pic.twitter.com/iiShXb1Yjy — Hans Solo (@thandojo) August 30, 2023

拍攝短片的網友描述，航程中飛機突然「下墜」，她與許多乘客「從座位上騰空彈起」，一名女子頭部撞到座位上方行李櫃，箱體破裂，另有好幾人受傷，多為空服員，「我們緊急降落，傷勢不嚴重的人都必須留在飛機上，直到新一批空服員進駐為止，否則，沒有空服員就無法讓乘客下機」。

達美航空聲明，175航班在降落前遭遇劇烈亂流，機上有乘客151人、空服員10人、機師4人，總共11人送醫，首要任務是照顧受傷的乘客與機組員。達美航空也向首批趕抵現場處置、協助傷者送醫的醫護人員致謝。達美也為未受傷的乘客提供食宿與重新訂位服務。

今年已有好幾起飛機遭遇嚴重亂流致人死傷的事件，例如今年3月份就至少3起，一架私人飛機從新罕布夏州飛網維吉尼亞州途中因劇烈亂流導致1人喪生；漢莎航空自德州奧斯汀飛往法蘭克福途中因亂流迫降維吉尼亞州杜勒斯機場、多人住院；德國德鷹航空（Condor）自法蘭克福飛往模里西斯途中遭遇亂流，機組員與乘客傷者約20人。