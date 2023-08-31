國立政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生。（資料照片）

資深媒體人陳鳳馨認為應該質疑賴清德蛋價、綠電、疫苗等問題，否則會讓賴清德躺著選，尤其賴清德多久沒開記者會？學者嚴震生則強調，一定要查「政黨輪替」之後治理的「轉型正義」， 如果不查的話，以後還會有；因此，政黨一定要提出「政黨輪替」後治理的轉型正義！

資深媒體人陳鳳馨31日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，應該要問賴清德蛋價的問題，進口雞蛋是怎麼一回事？應該問「九天玄女」是怎麼一回事？綠電是怎麼一回事？為何吃香喝辣的人這麼多？還有國產疫苗的問題。

陳鳳馨質疑，本來該問的就是這些問題，這些事就該去問賴清德，否則會讓賴清德躺著選，尤其賴清德多久沒開記者會？

政大國關中心研究員嚴震生則強調，過去天天談轉型正義，都是談威權時代到民主時代；而他寫很多文章，談到政黨輪替之後治理的轉型正義，一定要查。

嚴震生直言，如果不查的話，以後還會有，因此要讓台灣選民看得到，政黨一定要提出治理的轉型正義。

至於侯友宜提到說要恢復特偵組，嚴震生認為，要講清楚哪些議題，要把所有議題拿出來，而不是提一個特偵組而已。