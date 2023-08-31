【立綱氣象報報】颱風西行遠離 西南風帶水氣南部陣雨

強颱蘇拉前腳剛走，海葵颱風就來湊熱鬧！氣象局表示，海葵將於明（1）日升格中颱，北部風雨加劇，南部則趨緩，預估可能在明日深夜到周六（9/2）清晨發布陸警，周休假期的天氣最差，北部、東北部可能出現紫爆級狂風暴雨。專家表示「海葵颱風預報路徑一夕巨變」，從一開始的遠海北轉，南修成類似西北颱路徑，暴風圈會涵蓋整個台中以北。

氣象預報員趙竑指出，海葵路徑南修，目前仍在增強階段，明日上半天可能升格成中颱，中午前後不排除發布海上颱風警報，可能在明日入夜至周六清晨這段時間發布陸警。確切情況還是要看海葵的移動速度和方向而定。

今年第11號颱風海葵移動路徑南修，明（9/1）日上半天可能升格成中颱。（圖／氣象局）

周六（9/2）受到海葵颱風外圍環流影響，北部將出現猛烈降雨。（圖／氣象局）

而明日各地降雨機會仍高，桃園以北、東北部地區整天都可能會下雨，隨著海葵接近，越晚風雨越猛烈，降雨範圍也會變得更廣；然而新竹以南、花東的天氣卻恰恰相反，受到颱風蘇拉外圍環流影響，僅白天偶有陣雨，入夜後雨勢趨緩。

值得注意的是，這個周休假期（9/2、9/3）海葵將顯著影響台灣，北部和東北部山區恐有大雨或局部豪雨，尤其周六可能出現紫爆等級的雨勢，下周一到下周三（9/4~9/6）受低壓帶影響，東半部、南部地區還是會有局部陣雨，其他各區留意午後雷陣雨。

天氣風險公司分析師吳聖宇今晚在個人臉書發文，「海葵颱風預報路徑一夕巨變」，從原本遠海北轉，南修成類似西北颱的路徑，暴風圈將涵蓋台中以北、花蓮以北地區，影響最大的時間點落在周六下半天，到下周日的上半天，若有外出的安排，務必調整行程。對此，網友哀鴻遍野，直說「本島不歡迎六日來的颱風」。