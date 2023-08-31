中國大陸10日宣布解禁赴日團體旅遊後，日本觀光業一片歡呼聲浪，莫不期待中國遊客再掀「爆買潮」。但據陸媒報導，隨著24日日本啟動核汙水排放，近期中國赴日旅遊意願大減，日本已跌出前10大熱門境外出遊目的地。

據中國《21世紀經濟報導》，在中國解禁赴日團體旅遊後，日本一度成為中國國慶出遊熱搜的第一目的地。但該報記者搜索攜程、同程旅遊等多家線上旅遊網站之後發現，中國遊客的赴日意願顯然明顯降溫。

有旅行社表示，有跟團客選擇退團，還有不少旅行社表示，還將不再把日本旅遊路線產品當作主推產品。

攜程的數據顯示，截至8月17日，近1周日本的搜索量已超過東南亞的泰國與新加坡，躍居第一，而日本團體旅遊產品的預訂量更是比上月同期飆升近9成，預定國慶出發的團體旅遊產品更是成長超過5倍。

但日本觀光業期待已久的這波旅遊紅利卻因核汙水排放事件而前景黯淡。中國旅遊研究院國際研究所所長楊勁松表示，日本如果不做出停排等重大改變，就無法挽回正在失去的海外遊客，尤其是中國遊客，而長遠來看，如果沒有中國市場支撐，日本旅遊業面臨的局勢將更加嚴峻。

報導中指出，2019年旅遊業為日本貢獻了7.3%的GDP。如果旅遊業復甦不力，日本經濟前景也恐面臨更大風險。