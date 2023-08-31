台灣醫療暨生技器材工業同業公會31日舉行理監事改選，推選雃博董事長李永川接棒新任理事長。李永川表示，將以「高值化」、「國際化」與「數位化」三大方向為未來發展策略。

醫材公會甫於今年2月歡慶70周年慶，長期以來為全國唯一醫療器材製造業團體，目前擁有422家會員且還持續增加中，在國內生技醫療器材產業發展中，扮演產業與政府的重要溝通樞紐，不僅為生技醫療器材產業發展提供重要政策建言，更為會員廠商提供法規與商業拓展等重要支持。

李永川表示，彙總了會員對於公會的期待後，提出「高值化」、「國際化」與「數位化」三個公會未來發展策略。

其中「高值化」將藉由國內法規與國際接軌，運用AIoT等新技術提升醫材價值服務，及爭取醫學中心專家臨床治療認同，共同來提升價值。

「國際化」將著重在南向國家建立台灣醫材國家品牌，爭取當地醫學專家認同。

「數位化」則將創建數位辦公室平台，邀請年輕世代的醫材創業家共同建置，以數位行銷思維及轉型將台灣醫材推廣到國際。

李永川帶領的雃博，所設計生產的醫療用氣墊床，為亞洲、歐美等各地使用者提供壓傷（褥瘡）的防護。此外，雃博長年進行海外布局，推廣醫療器材的國際品牌，為台灣醫療器材另闢有別於傳統的外銷代工。

過去幾年疫情正炙的時候，李永川也率領雃博捐贈34床俯臥位氣墊床給各大醫學中心，協助治療Covid-19引起之急性呼吸窘迫症的患者，避免患者因重症而死亡，並且得到醫學中心正面的回饋。