數位部7月宣布與金管會聯防，要求銀行針對未提供法遵聲明第三方支付業者，不予提供虛擬帳號和簽訂信託或履約保證金帳戶。而在公告第三方支付服務機構服務能量登錄申請作業後，國內第三方支付主要業者包含綠界科技、茂為歐買尬、紅陽科技、藍新科技以及連加網路即提出申請。

產業署31日表示，日前已邀集專家學者召開會議審查五家業者提出的防制洗錢聲明及內稽內控作為，並公布五家業者均通過審查，成為首批完成服務能量登錄的第三方支付服務業者。

產業署說明，為避免第三方支付淪為詐騙集團洗錢的工具，數位部已分別從法遵面、業務經營面及行政協助面等3大面向研擬具體措施，其中從業務經營面上，要求第三方支付業者應提出洗錢防制法遵聲明書、符合洗錢防制法及能量登錄要求之相關規定始能完成登錄審查作業。

產業署說，數位部同時與金管會達成共識，未來針對未完成能量登錄業者，銀行可認定為洗錢防制高風險業者，即終止其虛擬帳戶服務。

產業署說，根據觀察，該次提出申請獲合格五家業者，合計其代理收付金額日均餘額約近50億元，除依據產業署所訂「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」落實法遵作為外，亦積極從業務面建構各項防詐作為，對於實際降低第三方支付被作為詐騙工具，具有指標性的意義。

產業署表示，目前已收到逾20家第三方支付服務業者申請能量登錄，亦持續呼籲第三方支付服務業盡快申請登錄，產業署已於官網建立第三方支付服務專區，對申請能量登錄作業有疑問的業者，除可至官網瞭解相關規定外，亦可以電話方式向產業署洽詢。第三方支付服務業者申請能量登錄後，產業署將戮力協助業者完成登錄、落實法遵，與第三方支付服務業公私協力共同防詐。