KYMCO於8月1日宣布「輕鬆入手一小步、百萬通勤一大步！GP125 最低39,800元優惠專案」，不到1個月時間，訂單突破4萬台，平均下來每天接單近1300台。

為了回饋消費者的熱情，KYMCO決定擴大優惠範圍，針對已在8月30日前訂購GP125的消費者，特別推出「5000元購車金」專屬升級優惠，準車主們可在9月30日前改選新豪邁125、大地名流125及大地名流150等車款，即享「5000元升級購車金優惠或等值禮券」。