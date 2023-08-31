KYMCO於8月1日宣布「輕鬆入手一小步、百萬通勤一大步！GP125 最低39,800元優惠專案」，不到1個月時間，訂單突破4萬台，平均下來每天接單近1300台。

為了回饋消費者的熱情，KYMCO決定擴大優惠範圍，針對已在8月30日前訂購GP125的消費者，特別推出「5000元購車金」專屬升級優惠，準車主們可在9月30日前改選新豪邁125、大地名流125及大地名流150等車款，即享「5000元升級購車金優惠或等值禮券」。

光陽執行長柯俊斌8月初即表示累積訂單超過萬台，已緊急調整產能來滿足市場銷售需求，盡量減少新車等候時間。（KYMCO提供／陳大任台北傳真）
光陽執行長柯俊斌8月初即表示累積訂單超過萬台，已緊急調整產能來滿足市場銷售需求，盡量減少新車等候時間。（KYMCO提供／陳大任台北傳真）
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