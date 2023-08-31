擁有114萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」，日前與台北市長蔣萬安合拍訪問台北市立動物園的影片，不料卻被親綠醫生劉宗瑀在臉書發文公審，還遭網軍出征。YouTube頻道「上班不要看」老闆、前台北市議員「呱吉」邱威傑認為，蔣萬安沒必要出現在影片，但也沒有任何理由批評許伯與簡芝，更自爆上班不要看頻道接「TPASS行政院通勤月票」的業配，開出副閣揆鄭文燦要扮演「桃園胖周瑜」的條件，才能接受影片中有政治人物出現。

呱吉今在臉書發文表示，許伯與簡芝的動物園影片因為有蔣萬安的畫面，引起負面的聲浪甚至招致政治人物的批評，他認為，「蔣萬安沒什麼必要出現在影片裡；但就算如此，也沒有任何理由批評許伯與簡芝」。

呱吉指出，網紅與公部門、政治人物合作有三種狀況，「公益宣傳」、「公共政策宣傳」、「政治人物宣傳」，許伯與簡芝比較接近第二種狀況。

呱吉說，網紅與公部門做「公共政策宣傳」，可能有預算，也可能沒有，但邏輯就與業配消費品一樣，是宣傳概念或產品，每個人就有各自的標準。他透露，曾經幫法務部做公民法官概念推廣，近期「上班不要看」頻道也做了TPass的業配，宣傳行政院推動的北北基桃通勤券，節目最後也出現了鄭文燦。

呱吉坦言，「其實這是非必要的，我們就算不邀請政治人物也可以好好宣傳這個產品，但是業主希望老闆上節目，我們也尊重，但是我們也不希望政治人物上節目只是做些無聊的政令宣導，所以當時就開出了條件：陳建仁院長穿聖騎士鎧甲或者鄭文燦副院長扮演胖周瑜，不然我們就不希望政治人物出現。因為有哏的話，起碼節目好看，我們也對得起觀眾。」

呱吉認為，蔣萬安不需要出現在許伯與簡芝的影片，蔣會出現自然為了個人曝光，許伯與簡芝願意接受蔣萬安入鏡，可能是盛情難卻、他們喜歡蔣萬安或認為市長入鏡是流量密碼，「但不論是哪個原因，都不算是可以批評的理由。退一萬步說，就算這是許伯與簡芝的政治表態，也都是他們的公民權利，有什麼好批評的地方？」他也用音樂祭比喻，如果市長想在市政府補助的音樂祭活動上唱歌，可能會批評市長愛蹭，但不會批判音樂祭；雖然許伯與簡芝沒有收費拍攝動物園影片，但借用場地也算是公部門資源支持，如果是市府提議蔣萬安參與拍攝，自然有拿人手軟的問題較難拒絕，但若覺得蔣萬安出現在影片裡不好，要批評的也不該是許伯與簡芝。

針對是否由園方主動邀請蔣萬安拍攝影片？臺北市立動物園發言人曹先紹表示，園方接受到任何輿情，有責任讓長官了解，也會建議長官參與宣導，有助於推廣動物園的業務，因此，動物園的初衷完全與政治無關，而任何長官願意協助做保育推廣，園方都非常感恩。