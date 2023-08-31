國民黨總統參選人、新北市長侯友宜規畫9月14日訪美，預計造訪紐約、華府、舊金山等城市，而民眾黨總統參選人柯文哲今年4月，也曾出訪美國21天，但現在隨著投票日愈來愈近，民眾黨表示，柯文哲決定將不再出訪，會留在國內勤走地方專心拚選戰。對此，前立委郭正亮30日就表示，「你400個要挑出來要有所本，有一些人柯文哲可能要會面」，引發討論。

郭正亮30日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，「柯文哲決定不去美國了，美國現在看他民調高起來，邀請他去第二次，但他不去了，他可能有很多事情要處理，因為他們民眾黨只有他一個人」，郭正亮更舉例，「比如說不分區，現在來報名的有400個人，那你要怎麼篩選？400個你總要有概念，民眾黨我想應該至少會提個15個不分區，他不會提滿」。

郭正亮最後更說，「因為你提了你就要負責，那是你的形象，你400個要挑出來要有所本，有一些人他可能要會面，所以他這一陣子可能會有一些事情要做」。