中國外交部發言人汪文斌今天（8月31日）在例行記者會上說，中方將於今年10月在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。這不僅是紀念「一帶一路」倡議提出10週年最隆重的活動，也是各方共商高質量共建「一帶一路」合作的重要平台。

汪文斌說，「一帶一路」倡議以互聯互通為主線，旨在為國際經濟合作提供新平台，為各國發展和世界經濟增長提供新動力。10年來，「一帶一路」已成為深受歡迎的全球公共產品和國際合作平台。

今年的「一帶一路」峰會，有多少歐美國家派員與會將成為觀察重點。義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）7月30日接受《晚郵報》（Corriere Della Sera）訪問時稱，義大利「加入（新）絲綢之路的決定是即興而差勁的行為」，倡儀讓中國對義大利出口倍增，但義大利對華出口卻無同樣效果，需考慮如何退出倡儀。

克羅塞托表示，義大利現時問題是如何退出一帶一路，而不損害與北京的關係，因為中國確實是競爭對手，但也仍然是合作夥伴。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）7月29日接受義大利新聞TG5訪問時表示，義大利雖然是一帶一路倡議的國家，但它不是七國集團中與中國貿易關係最緊密的國家，因此證明「不在一帶一路內也能與中國保持良好貿易夥伴關係」。

中國國家主席習近平的「一帶一路」倡議，期望重建古絲路，通過龐大基礎建設支出，把中國與亞洲、歐洲和更遠的地方連結起來。批評者則認為，「一帶一路」是中國擴大地緣政治和經濟影響力的工具。