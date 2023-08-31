香港女星謝芷蕙（Cammi）過去以少女模特兒身分小有名氣，但當時年僅16歲的她與男神陳冠希火辣舌吻照曝光，在網上瘋傳才爆出兩人曾交往6個月，震驚演藝圈。現年28歲的謝芷蕙早淡出演藝圈、專心當網美，從她近期生活照發現她的臉蛋越來越塑膠，與12年前相比都快認不出來。

謝芷蕙與陳冠希有過一段情讓她在演藝圈發展備受爭議，因此早在多年前她就開始淡出演藝圈，改為經營社群當網美。過去謝芷蕙被發現女大十八變，但過於精緻的臉蛋曾被港媒形容撞臉充氣娃娃；最近謝芷蕙在IG的美照，臉蛋像是在升級，塑膠臉更是與過去清純甜美樣相差甚遠。

謝芷蕙女大十八變，如今已經變成塑膠臉。（圖／摘自謝芷蕙Instagram）

不過，謝芷蕙改當網美後，人生也沒有比較順遂，有網友注意到她與大陸富二代男友Jayden分手後，日子卻越來越優渥，社群上照片或影片都能見她享受奢華生活；之後在路上巧遇謝芷蕙，發現她現任男友疑似是做「博弈」，有不少受害者，但謝芷蕙反透過IG罵人，要對方不要再騷擾抹黑。

2011年10月港媒曝光陳冠希與謝芷蕙激情舌吻照，謝芷蕙當時大方承認是她自拍兩人親密互動，而陳冠希也認了有與謝芷蕙交往6個月，還加碼自曝有送內衣給她；儘管陳冠希大方認愛，但謝芷蕙那時候未成年，還爆出謝芷蕙初夜給陳冠希，直到謝芷蕙親自闢謠「沒發生關係」，才平息輿論。