民進黨總統參選人賴清德的地方競選主委陸續出爐，其中北市主委是由衛福部前部長陳時中擔任。而最近有一份最新的民調指出，對於賴清德找陳時中擔任台北市的競總主委，有70％的網友認為賴清德選擇陳時中的心態是「躺著選，我就囂張」，引發討論。

賴清德各縣市競總主委出爐，台北市總部由小英之友會全國榮譽總會長的前衛福部長陳時中擔任主委、新北市則由立委余天擔任。至於找陳時中來當主委，是否宣示蔡總統人馬也到賴清德競選團隊？賴清德競選辦公室總幹事潘孟安表示，這是過度解讀，任何人馬只要是能為本土政權能延續執政，把對台灣人民的願景，把國家引領到進步繁榮的願景，是大家所期待。

YouTube頻道《大新聞大爆卦》31日對於「重磅！陳時中出任總統大選台北市競總主委，你覺得賴清德是怎麼想的？」進行網路民調，截至31日下午16時止，已有6000多人參與投票，有70％的網友認為是「躺著選，我就囂張」、有19％的網友認為是「買張英系入場券，我也沒辦法」，另有11％的網友認為是「時中在家太閒，大家出來輕鬆一下」。