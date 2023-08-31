據金管會統計，國銀對新南向國家放款金額，在1、2月單月都呈現減少，1月減少76億元、2月減少63億元，直到3月才開始單月轉為增加，3、4月共增加472億元，5月單月大減104億元，6月則暴增521億元、7月持續增加104億元，雖是增加但較6月略見趨緩。

銀行局統計至今年7月底，國銀對新南向授信總餘額增加最多的前三大國家分別為「印度新增791億元、澳大利亞388億元、菲律賓67億元」。而對新南向放款最積極的前三大銀行包括：北富銀，前七月放款228億元、華南銀行98億元、永豐銀行69億元。

侯立洋指出，經過與新南向國家新增授信較多的銀行了解，銀行主要認為，因下半年景氣逐步開始復甦，新南向國家經貿開始活絡，廠商資金需求增加，部分地區也有新增聯貸案，因此推升7月授信餘額增加。

就近五年同期來看，國銀對新南向授信餘額是年年增長。其中，去年7月授信餘額達1兆4,523億元、前七月增加2,164億元，為近五年同期最高，2019年前七月新增破千元億元、達1,240億元排第二，今年前七月授信餘額達1兆5,870億元、前七月新增854億元，位居第三。

侯立洋指出，近三年國銀持續在新南向設點，其中，2021年新南向據點新增112個，主要是是中信銀行收購泰國LHFG金融集團最大股東，一次新增了100個據點；去年則有新開業7個分支機構；今年新開業2個據點，包括：兆豐柬埔寨大金歐支行今年3月開業、台中銀越南胡志明市代表人辦事處在今年6月對外開業。

另外，今年有二家新申設據點，包括：6月10日彰銀新申設澳洲雪梨分行、4月20日北富銀申請雪梨辦事處升格為分行。