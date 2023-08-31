女星吳怡霈過去曾是新聞記者及體育主播，憑著甜美臉蛋與清新氣質獲得觀眾矚目，轉戰演藝圈後表現更是亮眼，加上凍齡的外貌，讓她人氣持續攀升。她今年七夕宣布嫁給愛情長跑13年的日本籍老公AKIRA，近日她在個人YouTube放出夫妻倆的Q&A影片，甜蜜氛圍羨煞旁人。

吳怡霈和AKIRA在影片中透露老公常做家務，且很會做菜，聊到兩人吵架誰先低頭，吳怡霈坦承「我會逼他低頭，我就說『你覺得你這樣對嗎？你覺得你可以不要道歉？』」由於兩人是用中文吵架，AKIRA無奈表示吵不贏老婆，但會記仇，有一次兩人在出門前吵架，後來吳怡霈工作一段時間才回來，已經完全忘記吵架的事情，但AKIRA還在生氣，她只好服軟哄對方，兩人才總算和好。

（來源／影片取自吳怡霈 Patty YouTube，如遭刪除請見諒。）

AKIRA提到準備求婚沒有和吳怡霈的團隊透露，打算在兩人旅遊時求婚，曾有考慮要在滑雪場、鐵路求婚，後來去富士山周遭的飯店住，他認為時機到了，於是就拿出戒指求婚，結婚影片背景能看見富士山，過程超浪漫。被問和女明星結婚的感覺是什麼，AKIRA回答：「對我來說跟怡霈交往的時候，我的感受不是跟藝人交往，我喜歡的是吳怡霈這個人，私底下的她很開朗的，因為我喜歡的是她這個人，所以才會在一起，這個跟一般人交往或是結婚的感覺一樣，沒什麼差別」，吳怡霈也說因為先生是圈外人，因此不想影響他的生活，想讓他保有隱私，也會為了保持空間不和圈內人有太多交流。