老大哥復仇記！中油以超過底價1倍以上的金額，從台塑手上搶回國三關西服務區加油站經營權，將於明日開幕。此舉宣告國三未來全插上火炬LOGO，台塑僅剩國一7個站點。國營龍頭中油在高速公路站點市占率達到72％，重新站穩國道老大位置。

早期高速公路加油站經營權乃兵家必爭之處，因為每日車流量大，單站發油量有30公秉以上，有實質加油收入。此外「廣告」效益更是不容小覷，也成為國內油品雙雄中油、台塑必爭之處。

不過早年中油在國道地位就是老大，然而在2014年被台塑高價搶走6個站點，當時扣掉整治停業站，總計21站，台塑拿走15站，市占率71％，奪下國道大哥寶座。

中油秣馬厲兵，先是在2021年，標回國三關廟服務區南下及北上2座加油站，這次又將關西服務區站換招牌，等於國三7站全是中油天下。

據了解，5月高公局競標多處國道油站時，中油以志在必得決心，月租金競標一出就是底價的2倍，也就是多出1倍，讓台塑完全沒有機會。

對於高標價金額，中油沒有證實，但強調身為國營事業，思考策略是「全線服務」，畢竟中油有車隊卡，相當多的客運業客戶，像是國光、統聯都是，需要讓它們南來北往隨處都可以加到中油的油，這是服務，也是義務，因此決定逐步穩固國道油站經營權。

目前高速公路加油站，共有國一、國三、國五(北宜高)三條合計29站，其中4座因污染整治停業中，實際營運中有25站。這次台塑失守國三後，僅餘國一據點，包括湖口(南北向2站)、泰安(南北向2站)、西螺南下站，還有嘉義交流道與麻豆交流道，計7站。等於在25站中，中油手握18站，據有7成2版圖。

中油表示，接下來停業中的苗栗加油站已整治好，10月要重新恢復營運，中油先前就取下，預計10月1日掛牌。然後麻豆交流道站經營權也拿回，但要到明年1月才換火炬招牌，等於中油實際握有20站，在實際營運26站中，市占率提升到77％。

對於高速公路版圖萎縮，台塑直營站台亞石油無奈說，對方出高價，已偏離市場行情，不符公司現在經營策略，因此不予強爭。目前公司策略就是「佈點優先，但不在多」，要看實際經營價值。

雖然失去高速公路上站點，但台亞強調影響不大，畢竟台塑「FORMOSA」招牌早已廣為人知，已不缺國道「廣告」效果。再者，開車族加油未必都得在休息區，台塑直營與加盟站點都會在交流道下布局，只要站點位置夠，一樣可以吸收到國道客群。