鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024年總統，藍白合已迫在眉睫。對此，前立委沈富雄針對政黨輪替，提出「侯柯配；內閣至少3部長由民眾黨出任，（如法務部、衛福部、勞動部）；國民黨加民眾黨立委全面合作，以求國會實質過半」。

沈富雄提出「侯柯配」，主持人今(31日)在《暐瀚觀點》節目中問到，柯文哲和侯友宜民調不相上下，叫他當副的，他會甘願嗎？沈富雄表示，這都可以修正，因為這是情勢所逼，因為大家都說柯文哲是政黨的主席，但這是可以修正的，只要讓民眾黨中央再開一次代表大會，再修改就好了。柯文哲要去想，如果照原來計畫一路走到底，他不會當選，他的目標是要讓民眾黨壯大，可是到時民眾黨提的區域立委人選都不會當選。

沈富雄接著點出，民眾黨不分區立委若從5席變成15席，又怎樣？因為我們是不倒閣的，內閣的形成不需要國會同意權，所以動不了內閣，對民眾黨來說，只是好看。

另外，沈富雄主張內閣至少3部長由民眾黨出任，沈富雄表示 ，這不是民眾黨要求的，而是國民黨，國民黨可說請他們來共襄盛舉。他舉了衛福部、勞動部，那是因為柯文哲對衛福部有興趣，他是醫生嘛；至於勞動部，則是民眾黨立委賴香伶的關係；法務部則不一定是前立委黃國昌出掌，因為對黃國昌，他是有意見的。

沈富雄強調，這些不是分贓，而是總統制之下兩個黨合作，藍白兩位參選人去登記的時候， 就是給大家知道，所以並不是密室。